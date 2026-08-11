Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Cuatro hombres, identificados por la Fiscalía General de la Nación como Paulo Andrés Restrepo Castrillón, de 39 años, alias ‘Petete’; Willi Alejandro Vélez Sánchez, de 19 años; Sergio Hernández Parra, de 21 años, alias ‘Chepe’; y Jaime Alberto Corrales Arango, de 37 años, alias ‘Pólvora’, fueron condenados a 32 meses de prisión por su responsabilidad en actividades relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según lo informado por El Diario, estos individuos aceptaron su culpabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía, una figura que les permitió evitar ir a juicio oral.

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El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Belén de Umbría fue la autoridad encargada de avalar el preacuerdo y dictar la sentencia contra los cuatro hombres. De acuerdo con la investigación, cada uno de ellos cumplía un rol determinado dentro de la estructura de comercialización de drogas que operaba en el municipio. Alias ‘Petete’, según la Fiscalía, sería el encargado de recibir los estupefacientes en la vía La Virginia-Viterbo y posteriormente transportarlos a Belén de Umbría para su distribución. Además, se destaca que, presuntamente, intimidaba a los consumidores para asegurar que compraran únicamente a su grupo.

En el caso de alias ‘Pólvora’, este hombre elaboraba y vendía tusi —una droga sintética— exclusivamente a personas de confianza, evitando el trato con desconocidos. Según la información recabada, la dosis de tusi, identificada como ‘manilla’, tenía un precio de 50.000 pesos colombianos. Por su parte, alias ‘Chepe’ distribuía basuco a un valor de 10.000 pesos, tanto en la zona rural como por entregas a domicilio.

El proceso judicial comenzó el 25 de abril de 2026, cuando los cuatro sujetos fueron capturados durante una operación de allanamiento y registro realizada por la Sijín de la Policía de Risaralda. La investigación se originó por la denuncia de una fuente humana que, identificándose como consumidora, alertó a las autoridades sobre la venta regular de estupefacientes en distintos inmuebles de Belén de Umbría.

Durante los procedimientos, en el barrio Portal de Santa Emilia fue hallado Paulo Andrés Restrepo con 25 bolsas de cocaína, que pesaban en total 42,80 gramos. En el barrio Santa Marta se capturó a Willi Alejandro Vélez y Sergio Hernández Parra, encontrándose cocaína y sustancias identificadas preliminarmente como tusi y 2CB. Jaime Alberto Corrales Arango también fue detenido en medio del despliegue judicial.

Al aceptar el preacuerdo, los cuatro procesados admitieron el delito imputado, facilitando que el juzgado avalara el acuerdo y pronunciara la correspondiente condena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los condenados por tráfico de estupefacientes aceptaron un preacuerdo?

Los cuatro procesados decidieron acogerse a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, lo que les permitió admitir responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y así evitar enfrentar un juicio oral. Esta estrategia legal fue aceptada y avalada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Belén de Umbría, permitiendo que recibieran una sentencia de 32 meses de prisión.

¿Qué papel cumplía cada uno de los condenados en la venta de drogas en Belén de Umbría?

De acuerdo con la información de la Fiscalía, Paulo Andrés Restrepo Castrillón, alias ‘Petete’, se encargaba de surtir y transportar la droga, mientras que Jaime Alberto Corrales Arango, alias ‘Pólvora’, producía y vendía tusi a personas de confianza. Sergio Hernández Parra, alias ‘Chepe’, distribuía basuco, adentrándose tanto en áreas rurales como en domicilios, y Willi Alejandro Vélez Sánchez fue capturado junto a ‘Chepe’ durante uno de los operativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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