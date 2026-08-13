Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Policía Nacional mantiene un despliegue permanente de apoyo en Pereira tras la emergencia provocada por el reciente terremoto, según reporta El Diario. Con labores ininterrumpidas durante las 24 horas, los uniformados colaboran de forma articulada con los organismos de socorro, contribuyendo significativamente al proceso de atención a la ciudadanía en los diferentes sectores afectados de la ciudad.



El papel de la Policía Nacional ha sido esencial en la búsqueda y rescate de personas atrapadas, el acompañamiento durante evacuaciones y la vigilancia de las zonas comprometidas por el desastre. Estas tareas se efectúan de manera especial en los lugares donde todavía existen estructuras colapsadas, lo que ha supuesto un reto constante tanto para los equipos de rescate como para los uniformados desplegados.



Uno de los episodios que marcó la labor de los rescatistas fue el salvamento con vida de una mujer que permaneció aproximadamente 36 horas bajo los escombros. Este resultado positivo fue posible gracias a la intervención coordinada entre el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), bomberos y rescatistas voluntarios. La búsqueda minuciosa entre los restos de la edificación culminó cuando finalmente lograron ubicar y liberar a la víctima, un hecho que reavivó la esperanza entre quienes participan en la emergencia.



Este rescate subraya la importancia de no detener las labores mientras persistan condiciones que permitan hallar sobrevivientes, mensaje que ha sido reiterado por las autoridades responsables de la operación. Además de los esfuerzos de rescate, la Policía Nacional acompaña a las comunidades impactadas, refuerza la seguridad en puntos estratégicos y vigila viviendas, comercios y edificaciones comprometidas para evitar nuevos riesgos.



Las autoridades han enfatizado que la prioridad en esta etapa es la protección de la vida, el apoyo a los equipos especializados y el acompañamiento a las familias que esperan noticias sobre sus seres queridos. Así, mientras las operaciones continúan en diferentes sectores, la labor conjunta de policías, bomberos y voluntarios se sostiene, mostrando un compromiso decidido pese al difícil panorama que enfrenta Pereira.

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¿Qué labores realiza la Policía Nacional en la emergencia de Pereira?

De acuerdo con la información de El Diario, la Policía Nacional se encarga de apoyar la búsqueda y rescate de personas, acompañar evacuaciones, vigilar las zonas afectadas y reforzar la seguridad. Su trabajo se desarrolla junto a los organismos de socorro, priorizando la protección de la vida y el apoyo a las familias damnificadas.

¿Cómo se logró el rescate de la mujer atrapada bajo los escombros en Pereira?

El rescate de la mujer se consiguió gracias a la coordinación entre el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), bomberos y rescatistas voluntarios. Tras 36 horas de labores continuas entre los escombros, este equipo logró encontrarla y ponerla a salvo, resaltando la importancia de mantener los operativos de búsqueda mientras existan posibilidades de sobrevivientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.