Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La emergencia por el terremoto que afectó a Pereira ha movilizado a la Policía Nacional, cuyos uniformados permanecen desplegados de manera ininterrumpida durante las 24 horas. De acuerdo con la información publicada por El Diario, este trabajo permanente se extiende en coordinación con los diferentes organismos de socorro que operan en la zona, con el objetivo de atender a la ciudadanía en múltiples frentes y garantizar la seguridad en los lugares más impactados por el movimiento sísmico.

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Los efectivos de la Policía Nacional se han distribuido estratégicamente en los sectores más afectados de Pereira. Su labor destaca por abarcar tareas fundamentales como la búsqueda y rescate de personas atrapadas, el acompañamiento durante las evacuaciones preventivas y la atención a las familias damnificadas. A su vez, los uniformados refuerzan la vigilancia de zonas donde permanecen escombros, con el fin de prevenir posibles incidentes secundarios y mantener el orden ante el riesgo de edificaciones comprometidas estructuralmente.

Uno de los episodios que ha marcado esta emergencia corresponde al rescate con vida de una mujer que permaneció cerca de 36 horas bajo los escombros. Este hecho, reportado por El Diario, se logró gracias al trabajo colaborativo entre integrantes del Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), junto a Bomberos y rescatistas voluntarios. Los equipos trabajaron intensamente entre los restos de una estructura colapsada, logrando localizar y poner a salvo a la afectada. El operativo se convirtió en una clara demostración de la importancia de persistir en la búsqueda y el rescate de sobrevivientes mientras existan condiciones que lo permitan, reafirmando el valor de la labor coordinada entre diferentes entidades.

Además de las acciones de rescate, la Policía mantiene su acompañamiento a las comunidades afectadas y consolida la seguridad en puntos donde viviendas y establecimientos comerciales resultaron afectados. Según lo informado, las autoridades insisten en que la prioridad sigue siendo proteger la vida, respaldar las acciones de los organismos especializados y brindar apoyo constante a las familias que esperan noticias sobre sus seres queridos. Así, mientras las operaciones continúan en distintos sectores de la ciudad, policías, bomberos, organismos de socorro y voluntarios no detienen sus esfuerzos ante la esperanza de poder salvar más vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de la mujer que estuvo 36 horas bajo los escombros en Pereira?

La exitosa operación de rescate de una mujer, tras permanecer aproximadamente 36 horas atrapada bajo los escombros, fue posible debido al trabajo conjunto entre el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), Bomberos y rescatistas voluntarios. Según El Diario, estos organismos coordinaron sus esfuerzos y recursos entre los restos de una estructura colapsada, hasta lograr ubicarla y ponerla a salvo, un hecho que renovó la esperanza de quienes participan en estas labores.

¿Qué tareas realiza la Policía Nacional durante la emergencia por el terremoto en Pereira?

Durante la emergencia en Pereira, la Policía Nacional mantiene un despliegue permanente, apoyando labores esenciales como la búsqueda y rescate de personas, el acompañamiento durante evacuaciones, la atención directa a familias damnificadas y el refuerzo de la seguridad en las zonas más afectadas. También supervisa la vigilancia de estructuras comprometidas y colabora estrechamente con organismos de socorro para proteger la vida y la integridad de la población impactada por el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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