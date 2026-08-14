Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La comunidad deportiva de Pereira demuestra su solidaridad tras la reciente tragedia que afectó profundamente a la ciudad y sus alrededores en Risaralda, movilizándose para asistir a quienes lo perdieron todo. De acuerdo con El Diario, en un gesto de unión y esperanza, diferentes actores del deporte local y nacional han ofrecido ayudas materiales y apoyo emocional a las víctimas.

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Siguiendo el espíritu expresado en el himno de Pereira, los deportistas y dirigentes deportivos se han unido para brindar un “mensaje de esperanza y luz en medio de la oscuridad”. Miembros de la Liga Risaraldense de Atletismo, al mando de José Zapata, junto a grupos de atletas, jueces y aliados como Gastrobar Chef Toro y Tasmania, canalizaron su energía para llevar agua y alimentos a los rescatistas y afectados, además de preparar comidas en albergues y entregar mercados a familias damnificadas. Zapata relató que también lograron comunicarse con habitantes de la vereda El Español, en Santa Rosa, para extender la ayuda más allá de Pereira.

Los jóvenes de la Liga de Atletismo participaron empacando ayudas en la secretaría y en Expofuturo, el principal punto de llegada para donaciones internacionales, contribuyendo al armado de los kits humanitarios. Según José Zapata, ese trabajo fue esencial para atender a la numerosa población necesitada.

El club Deportivo Pereira, representado por su capitán Walmer Pacheco, no dudó en actuar. De acuerdo con el comunicado oficial del equipo, los jugadores asistieron a las zonas más vulnerables colaborando en tareas de rescate y compartiendo alimentos y bebidas con los damnificados. Este gesto fue presentado como un ejemplo de sentido de pertenencia y amor por la tierra pereirana.

La solidaridad también provino del fútbol femenino. La futbolista Ana Milé González, tras regresar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, visitó el barrio Miraflores para unirse a la iniciativa. Según reconoció, la ayuda debe mantenerse, pues las dificultades continúan más allá de los primeros días.

Por otro lado, Leonardo Castro, antiguo goleador del Deportivo Pereira y actual jugador de Millonarios, instaló en Bogotá un centro de acopio para recolectar donaciones, haciendo énfasis en la necesidad de agua potable, alimentos no perecederos, ropa, artículos de higiene, cobijas y linternas. A su vez, Juan Camilo Hernández, conocido como ‘Cucho’ y jugador del Betis en España, aportó recursos económicos para la contingencia, manifestando su tristeza y agradeciendo que su familia hubiera salido ilesa.

La Real Sociedad, club de la Liga Risaraldense de Fútbol, abrió las puertas de su sede en el Lago La Pradera de Dosquebradas como punto de acopio. Además, el ajedrecista y psicólogo Daniel López ofreció su acompañamiento psicológico voluntario a quienes lo requieran.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha respondido la comunidad deportiva de Pereira ante la tragedia reciente?

La comunidad deportiva de Pereira ha ofrecido una respuesta ejemplar al unirse activamente para apoyar a los afectados por la tragedia. Según El Diario, clubes, atletas y figuras deportivas han brindado donaciones, preparado alimentos, entregado mercados y colaborado en labores de rescate. Esta colaboración involucra tanto a equipos masculinos como femeninos y deportistas locales e internacionales.

¿Qué tipo de ayudas está recibiendo la comunidad afectada en Pereira y Risaralda?

De acuerdo con la información publicada por El Diario, las ayudas incluyen la entrega de agua potable, alimentos no perecederos, ropa, artículos de aseo, cobijas, linternas y apoyo psicológico. La comunidad deportiva también ha instalado centros de acopio y puntos de recolección de donaciones, tanto locales como en otras ciudades, para canalizar la solidaridad hacia quienes más lo necesitan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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