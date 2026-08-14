Por: El Espectador

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó una decisión contundente al ordenar la suspensión inmediata de actividades en un predio sobre la vía entre Suba y el municipio de Cota. Esta medida preventiva fue adoptada tras comprobarse que allí se realizaba la disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición (conocidos como RCD), además de residuos peligrosos (RESPEL), ambos provenientes de diversas obras. Según la CAR, estos residuos estaban generando graves daños en el recurso suelo, lo cual representa una seria amenaza para la salud ambiental de la zona.

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La intervención fue posible gracias a un operativo conjunto en el que participaron la Policía Nacional y funcionarios de la Alcaldía Local. Diego Carrillo, quien es director Operativo Jurídico de la CAR para la Regional Bogotá-La Calera, señaló que durante la inspección se identificaron ocho vehículos tipo volqueta que estaban depositando materiales clasificados como RCD y RESPEL. Esta actividad contravenía de forma directa las obligaciones establecidas en el permiso otorgado originalmente al predio.

En principio, el lugar intervenido contaba con autorización para el desarrollo de actividades destinadas a la adecuación y restauración de suelo agrícola rural. Sin embargo, la revisión técnica del equipo de la CAR permitió constatar la entrada de materiales no permitidos, entre los que se encontraban plásticos, varillas, llantas y otro tipo de residuos contaminantes. Este tipo de desechos tiene potencial para modificar negativamente tanto la estabilidad como las condiciones naturales del terreno, lo que podría acarrear problemas ambientales de relevancia.

Durante el proceso de inspección, la CAR informó que se registraron obstrucciones al acceso de las autoridades al interior del predio, un hecho que será incluido en las futuras investigaciones y en los procedimientos de seguimiento y control institucional.

La CAR reiteró su llamado a todos los involucrados en la gestión de escombros en la región para que cumplan con las normas ambientales vigentes, garantizando así la correcta disposición, manejo y transporte de los residuos. El cumplimiento de estas obligaciones resulta esencial para evitar impactos negativos en el entorno y para promover buenas prácticas en el manejo de residuos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la CAR ordenó la suspensión de actividades en el predio de Suba-Cota?

La suspensión fue ordenada tras comprobarse, según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que el predio disponía residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos peligrosos (RESPEL) de manera inadecuada, generando daños al suelo y violando las condiciones del permiso otorgado.

¿Cuáles son los riesgos ambientales de la disposición inadecuada de RCD y RESPEL?

La disposición incorrecta de residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos peligrosos (RESPEL) puede alterar la estabilidad del terreno, contaminar el suelo y provocar afectaciones ambientales graves, al introducir materiales como plásticos, varillas y llantas en sitios no autorizados.

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