Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Pereira indicó que siete personas están pendientes por recuperar tras el colapso de un hotel en la ciudad, y se mantiene la esperanza de hallar sobrevivientes entre los escombros. De acuerdo con declaraciones del capitán Reyes, miembro de esa institución, la operación de búsqueda sigue activa luego del sismo ocurrido el 10 de agosto, enfocándose en una de las estructuras más afectadas. Los equipos aplican protocolos internacionales de rescate y recalcan la importancia de las primeras 72 horas, un periodo crucial en el que se puede conservar la esperanza de encontrar personas con vida.

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Según la información suministrada por el propietario del hotel afectado, inicialmente se reportó la presencia de entre 11 y 12 personas en el sitio al momento del desplome. Hasta la fecha, han sido recuperados cuatro cuerpos y el reto actual para los socorristas consiste en ubicar y sacar a las siete personas que aún permanecen atrapadas. El capitán Reyes insistió en que, aunque las tareas se describen como recuperación, no significa que se descarte la posibilidad de rescatar personas vivas.

Durante la evolución de la emergencia, han circulado reportes no confirmados sobre posibles señales de vida e incluso supuestos contactos visuales con cuatro personas adentro. Sin embargo, Reyes subrayó la necesidad de manejar la información con prudencia y siempre someter los hallazgos a verificación antes de emitir cualquier anuncio oficial. La responsabilidad de comunicar novedades recae en las autoridades municipales.

La labor de los equipos de rescate se apoya en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y en la intervención de perros entrenados en búsqueda. Estos recursos brindan una ventaja en comparación con la emergencia del terremoto de 1999, en la que, según recordó Reyes, no se contaba con estas capacidades. No obstante, cada nueva señal detectada por la tecnología o los animales debe comprobarse cuidadosamente para descartar errores y así evitar falsas esperanzas entre los familiares.

La complejidad de la estructura colapsada ha hecho que la remoción de los escombros sea lenta y minuciosa. La situación obliga a los equipos a retirar material de manera controlada para no poner en riesgo nuevas vidas. En este proceso, ha sido esencial la participación de la comunidad, especialmente de jóvenes que, con herramientas básicas y elementos de protección propios, han colaborado en las tareas de remoción. Además, el apoyo de equipos internacionales, como los provenientes de Argentina e Israel, ha sido vital para reforzar los esfuerzos de búsqueda y rescate.

El capitán Reyes concluyó enfatizando que es indispensable mantener la coordinación entre todas las partes involucradas y actuar con responsabilidad, tanto en las operaciones como en el manejo de la información, para no generar falsas expectativas. La posibilidad de hallar sobrevivientes permanece vigente mientras los rescatistas avanzan entre los escombros del hotel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas quedan por recuperar tras el colapso del hotel en Pereira?

Según información del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Pereira, se estima que siete personas estarían pendientes por recuperar en la estructura colapsada del hotel, de acuerdo con los datos proporcionados por el propietario del establecimiento y los registros de los organismos de socorro.

¿Qué protocolos y herramientas utilizan los bomberos para buscar sobrevivientes en Pereira?

De acuerdo con declaraciones del capitán Reyes, los equipos aplican protocolos internacionales de búsqueda y rescate, utilizando tecnología avanzada y perros entrenados para localizar personas entre los escombros. Además, cada señal detectada es verificada rigurosamente antes de su confirmación oficial para asegurar la precisión y evitar falsas expectativas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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