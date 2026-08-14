Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Juan Fernando Rodríguez Álvarez, quien era buscado por sus familiares y allegados en Ibagué luego del violento terremoto registrado en el país, falleció durante la emergencia que tuvo lugar en Pereira, Risaralda. Su nombre se convirtió en centro de atención después de que sus seres queridos difundieran la desaparición y solicitaran apoyo para conocer su paradero y, eventualmente, ayudar en el proceso de búsqueda y localización.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información entregada por quienes participaron activamente en la búsqueda, Rodríguez Álvarez se encontraba hospedado en el Hotel Dibeni, ubicado en la carrera 8 #15-55 de Pereira, en el momento del movimiento telúrico. La pérdida de contacto con él preocupó de inmediato a su familia, que recurrió a las redes sociales y otras plataformas para pedir la colaboración ciudadana. Esta estrategia incluyó la circulación de mensajes en los que invitaban a las personas presentes en la ciudad a verificar el estado de Rodríguez Álvarez, así como a reportar cualquier noticia relevante sobre su paradero. Se difundieron números telefónicos y otros datos para agilizar la comunicación y la eventual ubicación de la persona desaparecida.

El desenlace de la búsqueda llegó después de varias horas en medio de la tensión que se vivía por los efectos del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Fue gracias a la información que circuló posteriormente que los allegados de Juan Fernando Rodríguez Álvarez y la comunidad se enteraron de que había sido hallado sin vida dentro del Hotel Dibeni, uno de los sitios afectados por la emergencia sísmica. Esta confirmación se dio público conocimiento luego de que, durante la búsqueda, los familiares insistieran a través de redes sociales en su preocupación y pidieran la solidaridad de la población para obtener noticias sobre él.

Como dato adicional relevante, Rodríguez Álvarez trabajaba en un local dedicado a la venta de celulares en Ibagué, ocupación por la cual era conocido en su entorno laboral y social. La situación se mantuvo bajo el foco mediático hasta el momento en que se corroboró el fallecimiento, cierre de uno de los casos individuales que surgieron en el marco de la emergencia ocasionada por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Juan Fernando Rodríguez Álvarez durante el terremoto?

La información compartida sobre el caso de Juan Fernando Rodríguez Álvarez señala que su fallecimiento ocurrió en el contexto de la emergencia ocasionada por el terremoto registrado el 10 de agosto. Sin embargo, el texto no especifica detalles sobre las condiciones exactas o la causa clínica de su muerte, limitándose a informar que fue encontrado sin vida en el interior del Hotel Dibeni, en Pereira.

¿Dónde estaba Juan Fernando Rodríguez Álvarez al momento del terremoto en Pereira?

De acuerdo con lo informado por familiares y allegados, Juan Fernando Rodríguez Álvarez se encontraba hospedado en el Hotel Dibeni, situado en la carrera 8 #15-55 de Pereira, cuando ocurrió el terremoto. Fue allí donde se perdió contacto con él y, posteriormente, donde fue hallado sin vida tras la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.