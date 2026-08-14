Por: Social Geek

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Instagram ha dado un paso importante en la evolución de su imagen al presentar una renovación en su ‘wordmark’, es decir, el logotipo conformado por la palabra “Instagram”. Esta actualización, anunciada por Adam Mosseri, director de la plataforma, enfatiza una nueva dirección visual orientada hacia la simplicidad y la modernidad, con la intención de refrescar uno de los elementos más emblemáticos de la red social. Mosseri señaló que “era hora de actualizarlo” y aseguró que el nuevo diseño busca ser “más limpio y moderno”, manteniendo la simplicidad y el carácter artesanal propios de la marca a lo largo de su historia.

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A pesar de estas modificaciones, el conocido icono de la aplicación, compuesto por una cámara sobre un fondo degradado de tonos morados, rosas y naranjas, no ha experimentado cambios. La alteración se limita al texto superior visible en la aplicación y a diversos elementos comunicativos de la identidad de la marca. El anterior 'wordmark', presente por más de una década, tenía una tipografía cursiva que recordaba una firma manuscrita, aspecto que facilitó inmensamente el reconocimiento visual de Instagram entre los usuarios.

Lo más destacado de la actualización es la fusión de estilos tipográficos: el nuevo ‘wordmark’ deja atrás la cursiva total para mezclar elementos de las tipografías sans serif (más sencillas y geométricas) con detalles caligráficos, especialmente visibles en letras como “s”, “r” y “g”. Se mantienen, además, uniones manuales entre letras, como las que aparecen entre la “n” y la “s”, o la “r” y la “a”, en un intento por equilibrar creatividad y funcionalidad visual para las interfaces digitales.

Esta decisión, sin embargo, ha avivado el debate en redes sociales y foros especializados. Muchas críticas se concentran en la legibilidad de la nueva “r”, que al combinarse con otros trazos curvos ha provocado bromas sobre si el logo dice “Instagzam” o “Instaguam”. De acuerdo con TechCrunch, la apuesta por curvas tradicionales resulta menos natural para quienes no tienen costumbre de la escritura cursiva, lo que puede afectar el reconocimiento del logotipo en tamaños reducidos o de observación rápida.

Por otro lado, Instagram mantiene recursos tipográficos como Instagram Sans, Instagram Pen e Instagram Mono dentro de su ecosistema visual, ampliando matices para su identidad. Este cambio textual parece alinearse con la tendencia general de Meta, empresa matriz, de implementar sistemas de diseño más coherentes y flexibles entre sus diferentes aplicaciones como Facebook y Threads. Por ahora, no hay anuncios sobre una renovación del icono principal: el símbolo de la cámara sigue intacto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Instagram cambió el diseño de su 'wordmark'?

Instagram decidió actualizar su ‘wordmark’ con el objetivo de lograr una imagen más limpia y moderna, pero procurando conservar vínculos estéticos con el logotipo original. De acuerdo con Adam Mosseri, responsable de la plataforma, la renovación también busca reflejar la creatividad y sencillez características de Instagram, al tiempo que se adapta a tendencias visuales actuales y necesidades de usabilidad en entornos digitales.

¿Qué críticas ha recibido el nuevo logotipo de Instagram?

El nuevo diseño ha sido criticado principalmente por la legibilidad de la letra “r”, que, según usuarios y medios como TechCrunch, genera confusión y permite bromas como que la marca parece llamarse “Instagzam” o “Instaguam”. El uso combinado de estilos tipográficos, con elementos cursivos y sans serif, ha provocado debate respecto a su funcionalidad, sobre todo en tamaños pequeños o para quienes no reconocen fácilmente la escritura cursiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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