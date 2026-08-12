Por: EL PILON SA

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Lionel Messi, figura icónica del fútbol mundial y actual jugador del Internacional de Miami, conmovió a millones tras publicar una emotiva carta en sus redes sociales este miércoles 12 de agosto. La misiva, dirigida a su padre Jorge Messi, representa una despedida cargada de sentimientos luego del fallecimiento de quien fue su más grande apoyo en su carrera, acontecimiento que ocurrió el sábado 8 de agosto. Messi, tras permanecer alejado de la escena pública para estar con su familia, reapareció para plasmar en palabras el dolor y la nostalgia que lo embargan, generando una ola de reacciones en el ámbito deportivo internacional.

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Según el texto difundido por Messi en su cuenta oficial de Instagram, la partida de su padre lo ha dejado sumido en la incredulidad, marcando el final de una etapa en su vida y carrera. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", inicia Messi, revelando su dificultad para aceptar la ausencia definitiva de su padre y reconociendo el sufrimiento que atravesó Jorge antes de su muerte. Una de las confesiones más íntimas del futbolista es la petición constante de su padre para que jugara el Mundial 2026, sueño que ambos compartían, aunque la salud de Jorge le impidió acompañarlo esta vez, en contraste con todas las competencias anteriores.

Messi describió el último tramo de su experiencia mundialista, relatando cómo la ausencia de los acostumbrados mensajes de su padre fue una señal de la gravedad de la situación. Reconoció que luchó hasta el final intentando regalarle a Jorge un nuevo título, pero el físico no lo acompañó en la final contra España. A pesar de caer derrotado, manifestó que la exigencia de su padre para disputar ese torneo fue correcta, pues cada partido tuvo un significado especial para él.

Asimismo, el delantero hizo memoria de los años en que Jorge fue su principal soporte, llevándolo a entrenar desde niño y celebrando (a su manera) cada logro. Expresó que su educación y valores fueron moldeados por aquella cercanía y compromiso, que hoy busca transmitir a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Finalmente, Messi despidió a su padre agradeciéndole por enseñarle a ser persona y futbolista, asegurando que su legado persistirá en la familia que deja atrás.

Las reacciones no se hicieron esperar en el mundo del deporte. Destacó el mensaje de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mayores rivales de Messi, quien le expresó públicamente su apoyo y solidaridad en redes sociales: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza". De esta manera, la carta y el apoyo recibido reflejan la dimensión humana detrás de las leyendas del deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tuvo la carta de despedida de Lionel Messi a su padre en las redes sociales?

La carta de Lionel Messi causó un enorme impacto en las redes sociales tras ser publicada, generando un sinnúmero de mensajes de apoyo de fanáticos y colegas del fútbol en todo el mundo. Entre las reacciones, sobresalió el mensaje de Cristiano Ronaldo, mostrando que el duelo y el homenaje trascendieron cualquier rivalidad deportiva. Esta carta resaltó a nivel mundial el lado humano del deportista y el importante papel que Jorge Messi tuvo en su carrera.

¿Cómo describió Lionel Messi la influencia de su padre Jorge en su formación personal y profesional?

De acuerdo con el texto compartido en su perfil de Instagram, Lionel Messi reconoció a su padre Jorge como el pilar de su vida desde la infancia. Explicó que fue quien lo llevó a entrenamientos y partidos, a pesar de las exigencias del trabajo. Messi también destacó que su padre nunca faltó como amigo y representante, forjando su carácter tanto en lo personal como en lo profesional. El futbolista aseguró que planea transmitir esos mismos valores y enseñanzas a sus propios hijos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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