Han pasado varios días desde el fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, pero muchas personas aseguran que todavía sienten que el piso se mueve, incluso cuando no se registra ninguna réplica.

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Aunque esa sensación puede causar preocupación, especialistas en salud mental explican que se trata de una reacción esperable del organismo después de vivir un evento traumático como un sismo de gran magnitud.

El médico psiquiatra Sebastián Mariño Tibocha, de Allianz Colombia, explicó que tanto el cuerpo como la mente pueden permanecer en estado de alerta durante horas o incluso varios días después de la emergencia.

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Por qué algunas personas sienten que sigue temblando después de un sismo

Según el especialista, el cerebro permanece atento ante la posibilidad de una nueva amenaza después de experimentar un terremoto.

Esa respuesta puede manifestarse con ansiedad, miedo, dificultades para dormir, sensación de que el suelo continúa moviéndose e incluso una necesidad constante de verificar si está ocurriendo otra réplica.

Los expertos aclaran que estas reacciones suelen ser normales durante los primeros días posteriores a una emergencia de gran impacto y hacen parte del proceso de adaptación del organismo.

Exceso de noticias sobre el terremoto puede aumentar la sensación de alerta

Uno de los factores que puede prolongar esa sensación es la exposición permanente a información relacionada con la emergencia.

Revisar constantemente redes sociales, videos, fotografías o noticias sobre el terremoto puede hacer que el cerebro continúe interpretando que existe una amenaza inmediata, aun cuando la persona ya se encuentre en un lugar seguro.

Por ello, los especialistas recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales para conocer información sobre réplicas y establecer momentos específicos del día para informarse, en lugar de permanecer conectado de forma permanente.

Qué hacer para cuidar la salud mental después de un terremoto

Los expertos aconsejan retomar poco a poco la rutina diaria, mantener horarios de sueño, alimentarse adecuadamente, hacer actividad física y conversar con familiares o personas de confianza sobre lo ocurrido.

También recomiendan evitar ver imágenes o videos impactantes antes de dormir, especialmente durante las horas previas al descanso, y prestar especial atención al bienestar emocional de niños y adultos mayores, quienes pueden experimentar la situación de manera diferente.

Si las emociones intensas, el miedo o la ansiedad persisten durante varias semanas o interfieren con la vida cotidiana, es recomendable buscar apoyo de un profesional en salud mental.

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