La magnitud de la tragedia provocada por el terremoto de 7,4 en Colombia quedó reflejada en el nuevo balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El reporte, actualizado este viernes 14 de agosto, contabiliza 288 personas fallecidas, 4.018 heridas y 202 desaparecidas.

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El consolidado de la UNGRD, con corte a las 4:30 de la tarde, establece que el movimiento telúrico, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, dejó afectaciones en 15 departamentos y 448 municipios.

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El informe señala que 57.516 familias y 145.601 personas resultaron afectadas por la emergencia. Al mismo tiempo, los organismos de socorro han conseguido rescatar a 354 personas, mientras continúan las labores de búsqueda en diferentes puntos.

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#Actualización cifra de afectaciones | Sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó. La #UNGRD presenta el balance con corte al 14 de agosto de 2026, 4:30 p. m. 📍Balance nacional: 15 departamentos y 448 municipios afectados; 57.516 familias y 145.601 personas… pic.twitter.com/d7f6Zm817j — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 14, 2026

Los equipos de rescate siguen concentrados especialmente en espacios confinados y cuentan con el respaldo de grupos internacionales certificados que llegaron al país para apoyar las operaciones.

David Tamayo, director de la UNGRD, aseguró que la búsqueda de quienes permanecen atrapados continúa siendo la prioridad. “La prioridad nuestra es seguir en la búsqueda de las personas que están atrapadas en esos escombros”, afirmó el funcionario, quien también reconoció que las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas.

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Los daños materiales también muestran la dimensión de la emergencia. Según el reporte hay 80.744 viviendas averiadas y 12.504 destruidas, además de 66 edificios colapsados.

La infraestructura esencial tampoco quedó al margen. El balance contabiliza 260 centros de salud, 2.595 centros educativos y 2.116 centros comunitarios afectados. También aparecen 267 vías, 87 acueductos, 55 puentes vehiculares, 10 puentes peatonales y cinco aeropuertos con daños.

La emergencia también dejó afectaciones entre los animales, con 258 afectados y 170 rescatados, según los datos divulgados por la UNGRD.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.