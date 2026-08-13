Por: EL PILON SA

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La implementación de un protocolo nutricional personalizado se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del centro asistencial, según información de su propio equipo médico. La estrategia, que responde a las necesidades clínicas específicas de cada usuario, es dirigida por el equipo asistencial y cuenta con una rigurosa cadena de supervisión profesional desde el primer contacto con el paciente. Yosdy Mena López, nutricionista dietista y líder asistencial de la institución, subrayó que esta vigilancia empieza con un grupo de nutricionistas asignados a cada área del centro. Dichos profesionales evalúan detalladamente las necesidades nutricionales particulares de los usuarios, asegurándose de que cada plan responda a los diagnósticos y condiciones médicas individuales.

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Después de determinar los requerimientos de cada paciente, explicó Mena López, se elabora un conteo minucioso que se remite al operador logístico responsable del transporte y de la inocuidad de los alimentos. Esta fase es crucial para prevenir cualquier tipo de contaminación y garantizar que la terapia nutricional complemente adecuadamente la atención farmacológica. Para lograr esto, la institución mantiene una coordinación constante entre el personal asistencial, operadores logísticos y demás actores involucrados, consolidando así un sistema integral de soporte al tratamiento médico.

Además, la organización hospitalaria da estricto cumplimiento a los horarios programados para los tres tiempos principales de comida: desayuno, almuerzo y cena. A esto, se suman suplementos y meriendas reforzadas, que son especialmente relevantes en pabellones de alta especialidad como Pediatría, Salud Mental e Infectología, donde los requerimientos nutricionales pueden variar e incluso aumentar debido a las condiciones específicas de los pacientes.

La importancia de mantener estos protocolos ha sido reconocida por los propios usuarios de la red hospitalaria. Pacientes como Mayris Pimentel y Manuel de la Rosa han manifestado públicamente su satisfacción, resaltando no solo la puntualidad del suministro de alimentos, sino también la atención incluyente y el acompañamiento constante del personal de salud durante sus respectivas estancias. Todo esto contribuye a fortalecer el compromiso de la institución con un servicio humanizado, constante y de calidad, beneficio que se extiende tanto a la comunidad de Valledupar como al departamento del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo garantiza el centro asistencial la inocuidad y puntualidad en la alimentación de los pacientes?

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el proceso incluye una estricta cadena de supervisión profesional y logística. Inicia con la evaluación de cada usuario por parte de los nutricionistas, quienes determinan las necesidades nutricionales. Luego, la información se traslada al operador logístico, que asegura el transporte seguro y la inocuidad de los alimentos, cumpliendo con los horarios establecidos para las comidas y suministrando suplementos adicionales donde es necesario.

¿Qué significa inocuidad alimentaria en el contexto hospitalario y por qué es importante?

La inocuidad alimentaria implica que los alimentos suministrados no representan riesgos para la salud del paciente, es decir, están libres de contaminantes y cumplen condiciones óptimas de manejo e higiene. En el ámbito hospitalario, este aspecto es esencial para complementar la recuperación clínica y evitar complicaciones adicionales, especialmente en áreas de alta especialidad donde los pacientes son más vulnerables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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