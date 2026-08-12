Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Instituto Nacional de Salud (INS), junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para mantener activa la donación de sangre, especialmente después del reciente terremoto que impactó a cinco departamentos en Colombia. Aunque la emergencia no ha provocado desabastecimiento de hemocomponentes —componentes sanguíneos como glóbulos rojos y plasma utilizados en transfusiones—, las autoridades recalcaron la importancia de sostener una donación voluntaria y constante para asegurar que las reservas nacionales respondan adecuadamente a las necesidades diarias de los hospitales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el INS, la distribución y disponibilidad de sangre y sus derivados se gestiona de manera coordinada a nivel nacional, a través de la red de bancos de sangre. Si llegara a surgir un aumento súbito en la demanda a raíz de la emergencia, la convocatoria para donantes se haría de forma centralizada y ordenada, asegurando una respuesta inmediata y controlada. Esta planificación responde al compromiso de garantizar el suministro requerido para pacientes que necesitan transfusiones a diario, ya sea por cirugías, enfermedades, accidentes, partos u otros procedimientos médicos.

El Ministerio de Salud apoya directamente esta campaña nacional, reiterando que las necesidades de transfusión no se detienen y que la donación periódica es fundamental. Por eso, la invitación está extendida de manera permanente a todos los ciudadanos elegibles, sin limitarse a tiempos de crisis. La intención es fortalecer las reservas y evitar posibles escaseces, especialmente ante situaciones imprevistas que puedan aumentar la demanda.

Para quienes desean sumarse a la causa, en el departamento del Cesar están habilitados varios puntos fijos y móviles para donar sangre. Entre estos se encuentran el Banco de Sangre del Hospital Rosario Pumarejo de López, el Banco de Sangre y Centro de Aféresis de la OHI, y Hemocentro y Unidad de Aféresis S.A. Además, en Valledupar se cuenta con puntos móviles en la Gobernación del Cesar, la plaza Primero de Mayo, la Universidad Andina, y otros lugares estratégicos como UPC Sabana y centro comercial Guatapurí. La campaña también llega a municipios como Aguachica, Agustín Codazzi, Becerril y varias cabeceras municipales, donde se instalan espacios específicos para facilitar la donación voluntaria.

Todas las personas interesadas pueden acercarse a estos puntos, donde recibirán orientación sobre los requisitos y condiciones necesarias para donar sangre. Para mayor información o para identificar el punto de donación más cercano, está disponible el portal digital https://donavida.ins.gov.co/, facilitado por el INS.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos se deben cumplir para donar sangre en Colombia?

Quienes deseen donar sangre en Colombia deben acercarse a uno de los puntos habilitados, donde recibirán orientación sobre los requisitos y condiciones necesarias según las normas establecidas por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Es importante consultar en los bancos de sangre autorizados para recibir la información actualizada sobre los criterios de elegibilidad para donantes.

¿Dónde consultar los puntos de donación de sangre habilitados por el INS?

Para conocer los puntos de donación habilitados por el Instituto Nacional de Salud, las personas pueden ingresar al portal digital https://donavida.ins.gov.co/. En esta plataforma se encuentra la información detallada de los lugares disponibles en cada departamento y municipio donde usted puede donar sangre de manera voluntaria y recibir asistencia sobre el procedimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.