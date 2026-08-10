Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Advertencia por calor extremo en Cesar y sur de La Guajira por polvo del Sahara

Sigue a PULZO en Discover

Entre este martes y jueves, los departamentos de Cesar y el sur de La Guajira enfrentarán un intenso episodio de aumento de temperaturas, según las advertencias técnicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El fenómeno, que podría llevar los termómetros hasta cerca de los 43 °C en algunos sectores, obedece a la presencia de polvo proveniente del desierto del Sahara y a la disminución de precipitaciones, consecuencia de la ausencia de ondas tropicales en la zona, de acuerdo con el reporte oficial citado.

El Ideam especifica que las áreas más afectadas no se reducen solo a Cesar y La Guajira. También entran en alerta zonas del centro de Magdalena, sur del Atlántico, Bolívar, norte de Córdoba y norte de Sucre, donde el calor extremo amenaza con establecer nuevos registros históricos. En Cesar, por ejemplo, el informe del Ideam del 8 de agosto destaca que Pailitas alcanzó los 42 °C, superando el récord mensual para esa localidad, mientras que Valledupar llegó a los 40,6 °C.

La Guajira tampoco ha escapado al fenómeno: Manaure reportó 37,4 °C y Urumita registró 37,6 °C, temperaturas consideradas elevadas para la región. Sin embargo, la situación puede ser aún más crítica debido a la sensación térmica, es decir, el calor que realmente siente la población, que puede ser superior al valor mostrado en los termómetros cuando se combinan altas temperaturas y humedad, según advirtió el reporte de iClima.

El calor sostenido y el ambiente seco han elevado además el riesgo de incendios de cobertura vegetal. De acuerdo con el Ideam, hay alerta alta por posible ocurrencia de incendios en municipios como Valledupar, Chiriguaná, Manaure Balcón del Cesar, Albania, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. Otros municipios tanto de Cesar como de La Guajira presentan alerta moderada y deben extremar precauciones.

Las recomendaciones para la ciudadanía, según el Ideam, incluyen mantener hidratación constante incluso cuando no haya sensación de sed, evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, vestir ropa ligera y de tonos claros, y usar sombrero o gorra junto con protector solar. Es fundamental no dejar a menores, adultos mayores ni mascotas en vehículos cerrados y atender las alertas oficiales. También se hace un llamado a no encender fogatas, quemas o arrojar colillas en zonas de vegetación seca, para prevenir incendios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas del calor extremo en Cesar y La Guajira?

El calor extremo en Cesar y La Guajira, según el Ideam, se explica por la llegada de polvo del Sahara, que incrementa la temperatura del aire y disminuye la posibilidad de lluvias, junto a la ausencia temporal de ondas tropicales que normalmente aportan humedad y precipitaciones.

¿Qué significa sensación térmica y por qué puede ser mayor que la temperatura real?

La sensación térmica es el calor que percibe el cuerpo humano, resultado de la combinación entre la temperatura ambiente y la humedad. De acuerdo con el reporte de iClima, cuando la humedad es alta, la evaporación del sudor se dificulta, por lo que la sensación de calor puede superar la temperatura registrada en los termómetros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.