Por: EL PILON SA

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En una zona elevada del municipio de Aguachica, ubicado en el departamento del Cesar, se encuentra una población que enfrenta dificultades profundas y cotidianas, derivadas de su localización en el cerro perteneciente al Bosque del Agüil. Para llegar a este sector, usted puede tomar la avenida Sabanita con carrera 30 y calle 10 Norte, ruta que desemboca en un terreno marcado por la presencia de tierra, piedras y desniveles, dificultando el acceso y poniendo en riesgo a quienes transitan por allí.

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Quienes residen en este espacio viven bajo el peso de la pobreza multidimensional, concepto que abarca la carencia simultánea de necesidades básicas esenciales para la vida. De acuerdo con información recopilada en el texto de Jesús David Díaz Almendrales, “Chicharito”, la situación se agrava porque los habitantes no disponen de un centro de salud ni un colegio que facilite el desarrollo integral, ni siquiera acceso regular a agua potable. Esta ausencia de infraestructura y servicios fundamentales priva a la comunidad de opciones para alcanzar una vida digna.

El desarrollo en la zona permanece estancado, una situación alimentada por la falta de atención e inversión pública. Los líderes y mandatarios solo hacen presencia en época de campañas preelectorales, y posteriormente olvidan tanto a las personas como las promesas de apoyo que alguna vez esgrimieron. Ante el abandono, los niños buscan distraerse al aire libre con juegos improvisados, ignorando por ahora los motivos reales de su situación, mientras las familias erigen viviendas temporales hechas de cartón, zinc y alambres, como único refugio ante la adversidad.

A pesar de vivir allí por años, con experiencias de amenazas de desalojo en su memoria, la esperanza de un porvenir mejor se ve limitada por la falta de apoyo gubernamental. La mayoría de los servicios públicos indispensables escasea; por ejemplo, sí cuentan con energía eléctrica, pero deben comprar agua a particulares (motocarros) y recurrir a pipetas de gas para cocinar. Paradójicamente, la lluvia se convierte en recurso vital, aunque momentáneo, ante la carencia de agua potable.

La situación descrita no corresponde solo al azar geográfico: responde a la sistemática marginación de sectores periféricos de Aguachica, donde la corrupción y el aplazamiento de políticas sociales han dejado a comunidades enteras sin opciones reales de desarrollo digno y sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la pobreza multidimensional y cómo afecta a las familias de Aguachica?

La pobreza multidimensional se refiere a la ausencia simultánea de varias condiciones básicas para vivir, como salud, educación, agua potable y vivienda adecuada. En Aguachica, de acuerdo con el testimonio citado, esto implica que familias enteras enfrentan limitaciones extremas que dificultan su crecimiento personal, social y económico, agravando la sensación de exclusión y vulnerabilidad.

¿Por qué la falta de inversión pública ha frenado el desarrollo en el cerro del Bosque del Agüil?

La falta de inversión pública responde, según el texto, a la desidia de los mandatarios, quienes no llevan a cabo obras o destinan recursos necesarios para atender las necesidades básicas de estas comunidades. Este abandono ha perpetuado la precariedad y la marginación, dificultando cualquier avance en infraestructura social y mejoramiento urbano en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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