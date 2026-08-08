Este sábado 8 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un nuevo golpe de la Fuerza Pública contra estructuras del crimen organizado en el país. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario informó sobre la captura de uno de los principales cabecillas de un grupo armado ilegal que opera en el sur del país.

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En su mensaje, el jefe de Estado destacó el papel del Ejército Nacional en el operativo y entregó detalles sobre la detención, que se produjo en el departamento del Meta. “Golpe contundente contra el crimen organizado”, escribió inicialmente, antes de explicar el alcance de la acción militar.

Según indicó De la Espriella, “el Ejército Nacional, a través del Gaula Meta, capturó en el municipio de Guamal, Meta, al segundo cabecilla de los mal llamados ‘Comandos de Frontera’, integrante del GAOR Estructura 48, conocido con los alias de ‘Bonito’ o ‘Boni’”.

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Golpe contundente contra el crimen organizado. El Ejército Nacional, a través del GAULA Meta, capturó en el municipio de Guamal, Meta, al segundo cabecilla de los mal llamados “Comandos de Frontera”, integrante del GAOR Estructura 48, conocido con los alias de “Bonito” o “Boni”.… pic.twitter.com/bYKkXeald5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

El mandatario también subrayó que la captura se dio en el marco de una operación legal y sustentada en labores de inteligencia. “Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, añadió en el mismo trino.

En su pronunciamiento, el presidente insistió en el mensaje de autoridad frente a los grupos armados ilegales, asegurando que las acciones del Estado continuarán a lo largo de su Gobierno.

Finalmente, cerró su publicación con una declaración sobre su administración: “Nuestro compromiso es Colombia”.

Hasta el momento, no se han conocido más detalles oficiales sobre el proceso judicial del capturado ni sobre posibles operaciones adicionales relacionadas con este caso. Sin embargo, el anuncio se suma a otros reportes recientes del Gobierno en los que se destacan acciones contra estructuras criminales en diferentes regiones del país.

Posesión de Abelardo de la Espriella

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