Por: El Espectador

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La bancada del Centro Democrático, uno de los principales partidos políticos, ha planteado una propuesta para que el gobierno que lidera Abelardo de la Espriella tenga la posibilidad de presentar un proyecto propio para el presupuesto general de la nación de 2027. El objetivo de esta solicitud es devolver el proyecto radicado previamente por Germán Ávila, quien se desempeñó como ministro de Hacienda en el gobierno anterior, y a quien responsabilizan de varios “graves problemas” encontrados en el documento presentado ante el Congreso.

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Según lo expresado en la proposición, la bancada solicita formalmente que "se devuelva al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027", de modo que el Gobierno pueda corregir y presentar nuevamente el texto ajustado, dentro del plazo legal, incluyendo todas las enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos imprescindibles. El objetivo de estos ajustes es revisar que el presupuesto cumpla con los mandatos constitucionales, normas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

En el documento entregado se identifican ocho aspectos puntuales que ameritan revisión. Por ejemplo, se exige que se esclarezca de dónde provendrán los recursos faltantes, específicamente COP 30,2 billones, cuya fuente no está debidamente detallada en el proyecto inicial. Así mismo, la proposición insta a incorporar medidas alternativas que puedan ser empleadas en caso de que la propuesta de reforma tributaria no obtenga el visto bueno del Congreso.

Otra de las solicitudes clave es que se agreguen los ajustes y observaciones emitidos por entidades como el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y las Comisiones Económicas Conjuntas. Entre los temas de fondo que se deben recalcular figuran los supuestos macroeconómicos, las proyecciones de crecimiento económico, inflación, tasas de interés, el recaudo fiscal, el balance presupuestal y la sostenibilidad de la deuda.

La petición de la bancada está alineada con los lineamientos del actual gobierno: Abelardo de la Espriella, en su primer discurso y a través de su equipo económico liderado por el ministro de Hacienda Miguel Gómez, ha subrayado la importancia de la austeridad. De hecho, se tiene previsto presentar una nueva reforma tributaria en septiembre y aplicar recortes de aproximadamente COP 20 billones. El mandatario también anunció un decreto de congelamiento del gasto público y planteó la necesidad de una reforma estructural al sistema tributario, con el fin de simplificarlo.

En la coyuntura política actual, el gobierno cuenta con el respaldo del Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical; a esto se sumarían, según lo informado, el Partido de la U y el Partido Liberal, mientras que solo el Pacto Histórico se mantiene en la oposición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Centro Democrático pide devolver el proyecto de presupuesto de 2027?

La bancada del Centro Democrático solicita la devolución del proyecto porque considera que tiene “graves problemas” técnicos y de planeación, como la falta de claridad sobre fuentes de financiación y la ausencia de soportes técnicos que avalen los cálculos allí consignados. Además, piden que se incluyan ajustes a partir de las observaciones de entidades como el Banco de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, para asegurar que el presupuesto cumpla con los criterios constitucionales y de sostenibilidad fiscal, según precisa el documento citado.

¿Qué significa sostenibilidad y responsabilidad fiscal en el presupuesto?

Sostenibilidad y responsabilidad fiscal son principios que buscan garantizar que las finanzas públicas sean manejadas de manera tal que los gastos del Estado no superen sus ingresos, para evitar que la deuda pública crezca de forma insostenible. En el proyecto de presupuesto, esto implica mantener un equilibrio razonable entre lo que el país recauda y lo que gasta, y proyectar a futuro la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras sin afectar la estabilidad económica general, de acuerdo con la proposición presentada.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.