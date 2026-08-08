Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La primera decisión adoptada por Rodrigo Lara, nuevo ministro del Interior, marcó la pauta para su gestión: suspender de forma inmediata toda la contratación y movimientos de personal en el Ministerio del Interior. Así se establece en la circular expedida el 7 de agosto, mediante la cual queda prohibido cualquier proceso de movimiento presupuestal dentro de la entidad responsable de coordinar la política nacional. De acuerdo con la información consignada en el documento citado por El Espectador, esta suspensión impacta varios aspectos clave, cubriendo tanto la “celebración de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión” como “la suscripción de cualquier contrato que implique compromisos presupuestales del Ministerio del Interior, sin excepción de su modalidad o naturaleza”. También quedan restringidas las prórrogas, adiciones, modificaciones o cualquier variante que prolongue o altere contratos ya vigentes, incluyendo los de apoyo a la gestión y prestación de servicios. Toda nueva vinculación o nombramiento tendrá que contar con la autorización expresa de Lara.

Sigue a PULZO en Discover

Esta medida busca fortalecer la transparencia en el proceso de empalme con el gobierno anterior, de acuerdo con lo explicado en la circular firmada por el ministro. La orden abre espacio excepcional únicamente para casos en los que sea indispensable asegurar la continuidad del servicio público, cumplir con deberes u órdenes judiciales, o se presente una urgencia manifiesta que pueda afectar el funcionamiento normal del Ministerio del Interior. Según el documento, cualquier solicitud de autorización deberá ser registrada detalladamente, incluso aquellas relacionadas con la extensión de contratos. Además, todos los funcionarios están obligados a adoptar medidas administrativas que garanticen el estricto cumplimiento de estas instrucciones.

Cabe señalar que, según reporta El Espectador, Lara fue el único ministro de la nueva administración que logró dialogar con su antecesor, Armando Benedetti, previo a la finalización del proceso de empalme. Sin embargo, la situación política actual es diferente: aunque el ministro enfrenta un Congreso con mayorías favorables al Ejecutivo de Abelardo de la Espriella, ya vivió una primera derrota con la Presidencia del Senado, la cual quedó en manos de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, y no en el candidato respaldado por el nuevo gobierno. No obstante, se proyecta que los próximos meses serán propicios para la agenda legislativa del Ejecutivo. El contexto evidencia la relevancia de medidas que apunten a la transparencia y control, especialmente en momentos de transición política y administrativa.

¿Por qué el ministro Rodrigo Lara decidió suspender la contratación en el Ministerio del Interior?

Rodrigo Lara expidió la orden de suspender toda contratación y movimiento presupuestal en el Ministerio del Interior con el objetivo de fortalecer la transparencia en el proceso de transición de mando entre el gobierno saliente y el entrante. La circular establece que la decisión busca asegurar que todos los procedimientos administrativos sean revisados antes de tomar nuevas decisiones, permitiendo solo excepciones en casos de necesidad urgente para el servicio público o el cumplimiento de obligaciones legales.

¿Qué excepciones contempla la suspensión de contratación en el Ministerio del Interior?

De acuerdo con la circular firmada por el ministro Rodrigo Lara, solo se permiten excepciones a la suspensión de contratación en casos estrictamente necesarios. Estas incluyen trámites que sean indispensables para garantizar la continuidad del servicio público, aquellos necesarios para cumplir obligaciones u órdenes judiciales, y situaciones de urgencia manifiesta que puedan poner en riesgo el funcionamiento del Ministerio del Interior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.