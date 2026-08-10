Por: EL PILON SA

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Doce exintegrantes del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa comenzarán, a partir del 15 de agosto, a cumplir formalmente las sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estas sanciones corresponden a su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas, delitos que fueron presentados de manera ilegítima como bajas en combate en la región de la Costa Caribe, según la sentencia ratificada por la Sección de Apelación de la JEP.

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Esta fecha clave marca la puesta en marcha de las primeras sanciones restaurativas ejecutadas en Colombia relacionadas con graves hechos del conflicto armado. Además de los 12 integrantes de la fuerza pública, también otra sentencia de la JEP recae sobre siete exmiembros del antiguo Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP). En el caso particular de La Popa, el fallo integra restricciones efectivas a los derechos y libertades de los sancionados, junto con el desarrollo de trabajos, obras y actividades restaurativas —expresadas en proyectos y acciones de contenido reparador o restaurador, conocidas como TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador o Reparador).

Desde el inicio de la ejecución, los sancionados deberán ajustar sus rutinas y residencias bajo los parámetros impuestos por la JEP. Tendrán horarios establecidos, deberán vivir en los lugares definidos donde se realicen los proyectos y enfrentan límites de movilidad. Para salir de los territorios autorizados o salir del país, requerirán permiso judicial, según lo ordenado por la jurisdicción. Para monitorear el cumplimiento, la Sección con Reconocimiento de Verdad acompañará permanentemente el proceso, empleando dispositivos de geolocalización, verificaciones en el terreno y seguimiento de resultados, con vigilancia institucional del Ministerio Público, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).

Para garantizar la implementación de estas sentencias, el Gobierno Nacional destinó inicialmente $50.000 millones. Sin embargo, la JEP alertó sobre la necesidad de asegurar fondos en los próximos ciclos fiscales, con el fin de evitar que los proyectos restaurativos, especialmente en Valledupar, Cesar y La Guajira, se queden en el papel. Además, la Sección de Apelación enfatizó que el componente restaurativo no sustituye la obligación estatal de la reparación integral, pero los sancionados deben aportar una contribución personal y verificable a través de los TOAR, mientras el Gobierno asume el apoyo institucional y presupuestal requerido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tendrán las sanciones restaurativas de la JEP en Valledupar, Cesar y La Guajira?

Las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluyen seis proyectos específicos y 114 actividades, varias con impacto directo en Valledupar, Cesar y La Guajira. Estas acciones buscan reparar los daños causados por los crímenes, apoyando a las comunidades afectadas y promoviendo la reconciliación con el aporte personal de los comparecientes.

¿Qué son los TOAR y cómo se supervisan dentro de las sentencias propias de la JEP?

Los TOAR, o Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador o Reparador, son acciones que los sancionados deben desarrollar en favor de las víctimas. La ejecución de los TOAR se supervisa a través de dispositivos de geolocalización, verificaciones en campo y monitoreos institucionales, con apoyo de organismos internacionales y entidades estatales según las reglas de la JEP.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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