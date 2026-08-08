Por: Caracol TV

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Tras juramentarse como presidente de Colombia en el Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, Abelardo de la Espriella se trasladó al Batallón Pichicha, también la capital del Valle del Cauca, y allí pronunció su primer discurso como mandatario de Colombia, en el que habló, entre otras, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Señaló que, tal como lo había dicho durante su campaña, le pondrá el ojo a este tribunal porque “una Nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede hacer aceptar, bajo ninguna circunstancia, que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas”.

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Sin embargo, enfatizó en que respetará “el orden jurídico vigente, sin que ello signifique renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”.

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“La reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia. La verdadera reconciliación descansa sobre la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la certeza de que en Colombia ningún crimen atroz volverá a ser tratado con guantes de seda por parte del Estado colombiano”, enfatizó Abelardo de la Espriella en su discurso.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.