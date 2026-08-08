El Gobierno de Abelardo de la Espriella tuvo que modificar una de sus designaciones en ProColombia luego de que se advirtiera que el empresario Jaime Uribe no reunía una de las condiciones requeridas para ocupar el cargo.

(Vea también: De la Espriella llega a posesión presidencial con gabinete completo; ya tienen visto bueno)

Mauricio Gómez Amín, ahora ministro de Comercio, Industria y Turismo, fue quien a inicios de julio de 2026 anunció a Uribe, cofundador de Ron Parce, como nuevo presidente de la mencionada entidad.

Sin embargo, según informó la periodista Darcy Quinn, de La FM, la dificultad estuvo relacionada con su formación académica. De acuerdo con la comunicadora, Uribe no cuenta con un título profesional, requisito que impedía concretar su llegada a la entidad.

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Ante esta situación, la designación inicial quedó sin efecto y su reemplazo sería María Patricia Dávila, según la emisora. El cambio se produce en medio de los movimientos de la nueva administración para definir los responsables de distintas entidades y áreas estratégicas del Estado.

Atención … se cae nombramiento de Jaime Uribe en @PROCOLOMBIACO porque no tiene título profesional . Lo reemplazaría Ayerbe que iba para la ANI o @AdrianaTarud ? — Darcy Quinn (@darcyquinnr) August 6, 2026

¿Qué es ProColombia y de qué se encarga?

ProColombia es la entidad encargada de promover el país en mercados internacionales y apoyar la llegada de oportunidades de negocio a Colombia. Su trabajo está enfocado principalmente en exportaciones, inversión extranjera y turismo internacional, además de la promoción de la imagen del país en el exterior.

En materia comercial, acompaña a empresas colombianas que buscan llevar sus productos y servicios a otros mercados. Esto incluye acciones de promoción, información sobre oportunidades comerciales y apoyo para acercar a los empresarios nacionales con compradores internacionales.

La entidad también trabaja en la atracción de inversión extranjera, con el propósito de identificar oportunidades y facilitar el interés de compañías internacionales en Colombia. A esto se suma la promoción del país como destino turístico ante viajeros y operadores de otros mercados.

Otro de sus frentes es el posicionamiento de Colombia como marca país, mediante iniciativas orientadas a mostrar la oferta nacional en escenarios internacionales. Por su alcance, ProColombia tiene relación directa con sectores como el comercio exterior, la inversión, el turismo y la internacionalización de empresas colombianas.