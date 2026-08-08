El Gobierno de Abelardo de la Espriella tuvo que modificar una de sus designaciones en ProColombia luego de que se advirtiera que el empresario Jaime Uribe no reunía una de las condiciones requeridas para ocupar el cargo.
(Vea también: De la Espriella llega a posesión presidencial con gabinete completo; ya tienen visto bueno)
Posesión de Abelardo de la Espriella
La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.
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