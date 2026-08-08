Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Concejo Municipal de Pereira ha dado un paso definitivo en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional, al aprobar en segundo debate el Proyecto de Acuerdo No. 26 del año 2026. De acuerdo con la información publicada por El Diario, este acuerdo reorganiza la estructura administrativa de la Personería Municipal con el objetivo de consolidar su autonomía tanto administrativa como financiera, todo ello sin incrementar el gasto público del municipio.

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La iniciativa aprobada implica una reducción de la planta de personal, pasando de 51 a 49 cargos, así como una reorganización de las áreas existentes. Las dependencias de la Personería pasarán de 13 a 10, lo que refleja un esfuerzo por optimizar los recursos y hacer más eficiente la gestión interna. Dentro de esta reestructuración, se crean nuevas áreas clave: la Personería Auxiliar, la Secretaría General, la Dirección Financiera, la Oficina Asesora de Planeación y Tecnología, y el Centro de Conciliación y Solución de Conflictos. Este último busca facilitar la resolución de disputas en el marco del respeto por los derechos ciudadanos, una función esencial de cualquier personería.

Durante la discusión del proyecto, los concejales Carlos Hernán Muñoz y Nelson Pulido manifestaron su apoyo a la importancia de la reforma, aunque señalaron dudas sobre la nueva estructura financiera de la entidad. Ante esta preocupación, Leonardo Fabio Reales, personero municipal, explicó que la reorganización permitirá fortalecer la autonomía administrativa y que los recursos humanos disponibles cumplirán con las funciones financieras requeridas. Reales enfatizó que el personal se ajustará a las necesidades y responsabilidades que la nueva organización demanda.

Tras un debate en el que primaron los argumentos sobre la necesidad de mejorar la capacidad institucional sin aumentar gastos, la aprobación contó con 18 votos a favor y un concejal impedido. Con este resultado, la reforma a la Personería de Pereira está ahora a la espera de ser sancionada por la administración municipal antes de su entrada en vigor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se redujo la planta de personal en la Personería de Pereira?

La reducción de la planta de personal, pasando de 51 a 49 cargos, obedece a la necesidad de optimizar los recursos disponibles y hacer más eficiente la gestión interna. Según El Diario, la reorganización pretende fortalecer la autonomía administrativa y financiera, sin que esto implique aumentar la carga fiscal para el municipio.

¿Qué nuevas áreas se crearon en la reforma de la Personería de Pereira?

De acuerdo con la información suministrada, la reforma establece nuevas dependencias: la Personería Auxiliar, la Secretaría General, la Dirección Financiera, la Oficina Asesora de Planeación y Tecnología y el Centro de Conciliación y Solución de Conflictos, cada una orientada a responder a necesidades específicas de modernización institucional y servicio a la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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