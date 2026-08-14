Las labores de rescate no se detienen en Cali tras el terremoto que sacudió al país. En el edificio Vanessa, ubicado en la calle 44, todavía habría personas con vida entre los escombros y los equipos de emergencia necesitan apoyo para continuar con la búsqueda.

Sigue a PULZO en Discover

La información fue compartida en redes sociales por María Iragorri, quien se encuentra en el lugar e hizo un llamado para conseguir voluntarios que puedan ayudar a remover escombros y hacer relevos durante las labores de rescate.

Vea también: “Si daba un millón de pesos, me la pasaban”: a voluntario que le robaron moto en terremotos lo extorsionaron

De acuerdo con el reporte, también se requieren personas con experiencia en el manejo de “gatos para apuntalar” y pulidoras, herramientas que pueden ser necesarias para avanzar de manera segura entre las estructuras afectadas.

Lee También

La solicitud incluye además elementos básicos para mantener las labores durante la noche. Aunque ya fueron llevadas algunas linternas al punto, hacen falta pilas doble A para garantizar su funcionamiento.

El mensaje advierte que el punto es crítico y que, con el paso de las horas, resulta más complicado conseguir ayuda y voluntarios. Por eso, el llamado es a quienes puedan acercarse y tengan experiencia o los elementos requeridos para apoyar las labores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.