Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella llevó a cabo una visita a los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, las zonas más golpeadas tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Durante esta gira, de acuerdo con información difundida por El Espectador y comunicados oficiales, el jefe de Estado estuvo acompañado por la primera dama, Ana Lucía Pineda, y se reunió con líderes locales en las principales ciudades de cada región: Quibdó, Pereira y Cali. El objetivo central de la visita, según lo expresado por De la Espriella, fue evaluar los daños de manera integral y coordinar la ejecución de medidas específicas para promover la recuperación en todos los sectores afectados.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los anuncios más relevantes se refiere a los alivios económicos que serán otorgados a los damnificados del sismo. Tanto el presidente como los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, informaron sobre extensiones para el pago de la declaración de renta y subsidios de arriendo para quienes perdieron su vivienda. Asimismo, se anticipa la creación de mecanismos para facilitar el acceso a nuevas viviendas cuando inicie la fase de reconstrucción. El ministro Gómez afirmó que “ahorita la gente no tiene cabeza para pagar impuestos”, y por ello se ejecutarán estos alivios tributarios de inmediato.

En Chocó, la propuesta principal del mandatario es un denominado “Plan Marshall”, con el que se espera no solo atender la emergencia, sino también superar rezagos históricos de la región. Para asegurar una gestión efectiva, se nombrará un gerente especial encargado de mantener comunicación directa con los mandatarios locales. Desde Pereira, el presidente anunció que se destinarán recursos específicos para la recuperación de Risaralda en el marco de la declaratoria de emergencia económica, además de designar a Julián Buitrago como nuevo Director Nacional de Planeación. En el Valle del Cauca, la prioridad será la recuperación de la infraestructura médica, asignando recursos significativos, como COP 4.386 millones para la unidad oncológica del Hospital Universitario del Valle y para el arrendamiento de instalaciones que garanticen la prestación de servicios médicos.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, también desempeñó un papel clave, articulando la llegada de camiones con ayudas humanitarias y la movilización de equipos para la entrega de donaciones y aportes en cada departamento. Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la distribución de carpas, frazadas, baños portátiles, carrotanques, materiales para reparaciones y la asignación de ingenieros que apoyarán la evaluación estructural de las viviendas afectadas. De esta manera, el Gobierno busca responder a las necesidades inmediatas y sentar las bases para un proceso de reconstrucción estructurado y equitativo.

¿Cuáles son las principales medidas anunciadas por el presidente De la Espriella para la recuperación tras el terremoto?

Entre las acciones destacadas se encuentran alivios tributarios, subsidios para arriendo, acceso a nuevas viviendas, inversiones específicas en salud y un plan integral para Chocó, junto a la coordinación directa entre gobierno nacional y líderes locales. Todo está enfocado en fomentar una recuperación rápida y atender rezagos históricos en zonas como Chocó, según lo informado por El Espectador.

¿En qué consiste el “Plan Marshall” propuesto para el Chocó tras el terremoto?

El “Plan Marshall” mencionado por el presidente Abelardo de la Espriella agrupa un conjunto de inversiones y medidas para restaurar viviendas, construir nuevos hogares y reducir las brechas de abandono en el Chocó, tradicionalmente marginado, según fuentes oficiales. Incluye además la presencia permanente de altos funcionarios para el seguimiento de la reconstrucción en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.