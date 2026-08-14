El terremoto que sacudió a Pereira dejó escenas de angustia y destrucción, pero también historias de personas que lograron sobrevivir en medio del colapso de varias estructuras. Una de ellas es la de William, quien quedó atrapado en el quinto piso del edificio donde vivía junto con su esposa y su mascota.

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El fuerte movimiento sísmico provocó el colapso de las escaleras del inmueble, por lo que William quedó sin una salida convencional. En medio de la emergencia, tomó una decisión desesperada para intentar ponerse a salvo y terminó aferrándose a un cable de internet durante la caída desde el edificio.

Según contó a El Tiempo, el cable estaba instalado junto a una de las paredes y consiguió sujetarse de él mientras descendía. Finalmente, llegó hasta la calle y pudo ponerse de pie, aunque la emergencia todavía estaba lejos de terminar.

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“Yo salté al vacío básicamente y en la caída un cable de internet estaba pegado a una pared y yo me aferré a ese cable”, indicó el sobreviviente al citado medio.

La principal preocupación de William pasó entonces a ser su esposa. Durante el terremoto, ella había quedado atrapada dentro de la estructura, por lo que comenzó que le pidió a su hijo que ayudara a buscarla.

¿Qué pasó con la esposa de William?

Después de varios momentos de angustia, la mujer fue localizada y trasladada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde permanece bajo atención médica en una unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con la información conocida, sufrió varias lesiones y fracturas como consecuencia del desastre.

Mientras espera noticias sobre la evolución de su esposa, William también enfrenta otra consecuencia de la tragedia: la pérdida de su vivienda y de buena parte de sus pertenencias por el colapso de la edificación.

Su testimonio se convirtió en una de las historias de supervivencia que dejó el terremoto en Pereira. El hombre logró salir con vida de una situación extrema gracias a una circunstancia inesperada, mientras su familia permanece pendiente de la recuperación de su esposa.

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