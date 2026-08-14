La colecta de donaciones promovida por el representante a la Cámara Óscar Benavides para apoyar a los damnificados por el terremoto en Chocó llegó a la Corte Suprema de Justicia, luego de que un ciudadano presentara una denuncia para pedir claridad sobre el manejo de los recursos.

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La denuncia fue presentada por Daniel David Martínez, egresado de Derecho, ante la Sala de Instrucción del alto tribunal. El documento, de 21 páginas, solicita establecer la trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material de los recursos que fueron entregados durante la campaña.

Uno de los aspectos que provocó cuestionamientos está relacionado con las cuentas bancarias difundidas para recibir los aportes. De acuerdo con la información conocida por Semana, en al menos dos verificaciones apareció el nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, identificado como un líder político del Chocó cercano al congresista.

Por esta razón, la denuncia pide determinar quién recibió legalmente los recursos, bajo qué concepto fueron entregados, qué entidad o fundación estaba encargada de administrarlos y qué autorización existía para utilizar cuentas personales durante la colecta.

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El denunciante también solicitó establecer cuánto dinero fue recaudado, cómo fueron utilizados los recursos, cuál es el saldo disponible y quién impartió las instrucciones relacionadas con su manejo. La petición busca que la Corte determine si existieron irregularidades en el proceso de recepción y administración de los aportes.

La controversia ya había tomado fuerza luego de que Benavides informara que la campaña había superado los 300 millones de pesos en donaciones. El manejo de los recursos recibió cuestionamientos de diferentes sectores, especialmente por el uso de cuentas personales para recibir los aportes.

Sepanlo: a mi no me van a amedrentar con su matoneo judicial pic.twitter.com/WHUfooGeGA — Oscar Benavides (@ODBenavidesA) August 15, 2026

Óscar Benavides respondió a los cuestionamientos

El representante ha rechazado que se trate de una colecta personal y aseguró que los recursos están siendo administrados por una fundación, además de defender la transparencia del proceso.

“Para mí es un honor servir desde esta curul del congreso a mi pueblo. Yo seguiré adelante y le haremos llegar al Chocó la ayuda masiva que miles de colombianos han enviado con tanto amor y esfuerzo”, aseguró Benavides.

Benavides también anunció que una veeduría ciudadana acompañará el manejo de las donaciones para hacer seguimiento a los recursos y a su entrega a las personas afectadas por el terremoto.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá determinar si da trámite a las solicitudes planteadas en la denuncia y qué actuaciones corresponden frente a los cuestionamientos sobre el origen, recepción y destino de los recursos.

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