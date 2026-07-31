La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta luego de recopilar testimonios, registros de comunicaciones, videos de seguridad y otros elementos que, en criterio del alto tribunal, evidenciarían presuntas gestiones irregulares relacionadas con los procesos que enfrentaba el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusaciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Carlos Cuenca asume presidencia de la Comisión de Investigación en la Cámara; oficialismo lidera cargos clave para investigar al presidente Petro)

El Tiempo dio a conocer detalles del expediente, de 46 páginas, el cual documenta varios encuentros entre Arizabaleta, el abogado del mandatario, Alejandro Carranza.

Además de conversaciones en las que la investigada habría hecho solicitudes a cambio de salvar su voto para favorecer al mandatario frente a las investigaciones que cursan en su contra.

Lee También

Uno de los primeros episodios reconstruidos por la Corte ocurrió entre octubre y noviembre de 2025 en un restaurante de Bogotá con salones privados. En el encuentro se habría hablado de la investigación por la presunta violación de los topes de financiación de su campaña presidencial, según informó el rotativo.

De acuerdo con el testimonio citado en el auto, la entonces congresista sostuvo que el propósito era lograr que esos expedientes quedaran resueltos antes de un eventual cambio de gobierno, pero habría presionado al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y a la entonces directora del Dapre, Nohora Mondragón.

Un desayuno en La Calera y una nueva insistencia

La investigación también reconstruyó una reunión celebrada el 27 de enero de 2026 en la vivienda de Arizabaleta, ubicada en el condominio Sikasue, sobre la vía entre Bogotá y La Calera.

Los registros de ingreso recopilados por la Corte indican que también asistió el secretario de la Comisión, Jairo Corzo, y cerca de una hora después ingresó Alejandro Carranza.

El abogado declaró que durante ese encuentro volvió a plantearse la necesidad de servir como puente entre la entonces representante y el Gobierno. Corzo confirmó que asistió al desayuno, aunque aseguró desconocer el contenido de la conversación sostenida entre ambos.

La conversación en Buffalo Wings y las referencias a una negociación

Otro de los episodios destacados en el expediente ocurrió el 8 de junio de 2026 en un restaurante Buffalo Wings de Bogotá. La Corte reconstruyó esa reunión mediante videos de seguridad y registros de comunicaciones.

Carranza declaró que Arizabaleta habló sobre la composición de la Comisión de Investigación y Acusaciones, hizo cuentas sobre los votos que tendría una eventual decisión y le expresó que el Gobierno debía buscar la forma de conseguir los apoyos necesarios.

Según el abogado, la excongresista incluso le planteó la posibilidad de retirar un salvamento de voto y le manifestó que ese escenario dependía de que “ustedes tienen que negociar”.

“Ella hizo cuentas de que hay un representante que está en la cárcel; me habló de los del Centro Democrático. ‘Ellos, pues, por ser Centro Democrático, van a votar en contra. Entonces ahí somos cuatro o cinco. Ustedes tienen que mirar cómo lo hacen‘. Inclusive me dijo que, dado el caso, ella podía retirar su salvamento de voto”, indicó Carranza según el citado medio.

El penalista aseguró que respondió durante toda la conversación que ese planteamiento le parecía irregular y que no estaba dispuesto a participar en ese tipo de gestiones.

La reunión en la Casa de Nariño

La investigación también documentó un encuentro celebrado en febrero de 2026 en la Casa de Nariño, al que asistieron Gloria Arizabaleta, Jairo Corzo, la entonces directora del Dapre, Nohora Mondragón, y Alejandro Carranza.

De acuerdo con los testimonios recopilados, Arizabaleta pidió que el abogado del presidente abandonara momentáneamente la oficina para sostener una conversación privada con la directora del Dapre.

Mondragón declaró que durante ese encuentro la entonces congresista le solicitó nombrar a una mujer en un cargo directivo de Fiduprevisora y posteriormente le envió la hoja de vida de la aspirante mediante la aplicación Signal.

La Corte verificó, además, registros de ubicación de los teléfonos celulares de Arizabaleta y Corzo que ubicarían a ambos en la Casa de Nariño el 20 de febrero de 2026. Cabe recordar que la congresista es investigada por aparentemente extralimitar sus funciones al intentar suspender al presidente Petro.