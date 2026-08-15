Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente terremoto sucedido el lunes 10 de agosto ha dejado una profunda huella en Pereira, al punto que el Gobierno Nacional determinó convertir la recuperación de esta ciudad en una de sus principales prioridades. Así lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella en rueda de prensa realizada el viernes 14 de agosto, en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, donde estuvo junto con el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar Peláez, y el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa. El propósito de este encuentro fue analizar las necesidades más urgentes de la capital risaraldense y coordinar acciones concretas destinadas a la reconstrucción de viviendas, colegios, hospitales y demás infraestructura dañada por el sismo.

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La magnitud de la tragedia quedó registrada en datos presentados por el presidente: según el balance oficial, hay 41.600 familias damnificadas, cerca de 140.000 personas afectadas, 259 heridos, 94 fallecidos, 260 desaparecidos y 260 personas rescatadas en Pereira. De la Espriella manifestó solidaridad con las familias de las víctimas mortales e informó que las labores de búsqueda seguirán activas, con la esperanza de encontrar con vida a quienes siguen desaparecidos.

El mandatario recorrió varias de las zonas con mayores daños y describió la situación como “apocalíptica”. A pesar del difícil panorama, expresó que el Estado dispondrá de todos los recursos necesarios para apoyar la reconstrucción. Entre las medidas más destacadas, el jefe de Estado anticipó la presentación de una emergencia económica la próxima semana. En esa iniciativa, Pereira y Risaralda serán responsables de recibir atención prioritaria, lo que permitirá acelerar la llegada de subsidios y otras formas de apoyo.

En respuesta a los reclamos de los líderes locales, el Gobierno Nacional ya empezó a aprobar ayudas. Se confirmaron subsidios de arrendamiento para las familias que perdieron sus viviendas, así como programas para reconstruir hogares e instituciones públicas. En materia humanitaria, hasta el momento se han trasladado aproximadamente 90 toneladas de ayudas al área afectada, una labor gestionada desde la oficina de la primera dama.

Otro anuncio relevante fue la designación de Julián Buitrago, oriundo de Pereira, como el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El propio Buitrago afirmó que adelantará desde ya la elaboración de decretos y herramientas para enfrentar la crisis y subrayó la importancia de articular desde Planeación la reactivación de Pereira tras el desastre.

¿Cuáles son las ayudas que recibirán los afectados por el terremoto en Pereira?

De acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella, Pereira contará con subsidios de arrendamiento para familias que perdieron sus hogares, reconstrucción de viviendas e instituciones públicas como colegios y hospitales, y la movilización de ayuda humanitaria. Estas acciones hacen parte de una respuesta inmediata y prioritaria contemplada en la emergencia económica que se prepara.

¿Qué funciones tendrá el Departamento Nacional de Planeación en la reconstrucción de Pereira?

El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, explicó que su papel será articular el plan de desarrollo municipal con las medidas extraordinarias de emergencia. Desde el DNP, se liderará la elaboración de decretos y la coordinación de los recursos necesarios para avanzar en la reconstrucción y reactivación de la ciudad tras el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.