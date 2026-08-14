Pocos días bastaron para que el presidente De la Espriella se viera ante uno de los retos más duros que puede enfrentar un gobernante recién posesionado: una tragedia natural que devastó comunidades en el Chocó. Lejos de esquivar la presión, el mandatario salió al terreno y respondió con una promesa de reconstrucción histórica para ese departamento.

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En declaraciones difundidas por medios regionales durante su visita a la zona afectada, un periodista le señaló sin rodeos la magnitud del momento: «Presidente, como dicen por ahí, le tocó bailar con la más fea iniciando algo tan duro». La respuesta del mandatario no se hizo esperar y marcó el tono de su administración naciente.

“Iniciar, Dios le pone sus batallas más fuertes a sus mejores soldados. Yo estoy trabajando 20 horas al día, eso me llena el corazón. Quiero ayudar a la gente y creo que esta terrible tragedia, en medio de toda esta tragedia, aquí hay una oportunidad muy grande para el Chocó”, afirmó De la Espriella.

El presidente no se limitó a ofrecer palabras de aliento. En medio de la visita, lanzó una propuesta concreta: un plan especial de inversión que comparó con el histórico programa de reconstrucción europeo de posguerra. «Yo quiero proponer un plan especial, un Plan Marshall para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera», sostuvo el mandatario, quien se identificó como «hijo de la provincia» para subrayar su compromiso personal con los territorios históricamente marginados.

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El jefe de Estado también destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Felicitó a la gobernadora del departamento y al alcalde por su gestión durante la emergencia, e indicó que la primera dama ha acompañado de cerca la distribución de ayudas humanitarias. «De esto salimos juntos. Colombia es un país que está acostumbrado a renacer cada tanto en medio de la adversidad», subrayó.

Con ese espíritu, cerró su intervención con una frase que resume su apuesta política: «El Chocó tiene presidente con el tiempo».

¿Qué es el Plan Marshall que De la Espriella prometió para el Chocó?

El presidente tomó prestado el nombre del programa que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial para describir un ambicioso plan de inversión social para el Chocó. La propuesta incluiría presencia estatal con oportunidades económicas, seguridad y obra social en los municipios afectados por décadas de abandono y ahora golpeados por el sismo.

¿Cómo quedó el Chocó tras el terremoto que enfrentó De la Espriella?

La magnitud de los daños llevó al propio periodista a señalar que la reconstrucción debía hacerse «de cero prácticamente», dado que al departamento no se le había invertido con anterioridad. El desastre natural puso en evidencia la vulnerabilidad estructural de una región que históricamente ha recibido escasa atención presupuestal del gobierno central.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.