Por: Portal Bogotá

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La solidaridad en medio de la emergencia por el terremoto ha sido protagonista en Bogotá, donde la ciudadanía y las instituciones han sumado esfuerzos para ayudar a las comunidades afectadas. Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las ayudas recolectadas en la ciudad ya llegaron a Cali y Pereira, listas para entregarlas a quienes más lo necesitan. Esta respuesta inmediata es fruto del trabajo conjunto entre la población y entidades como la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca.

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En Cali, capital del Valle del Cauca, arribaron 14 toneladas de ayudas humanitarias enviadas desde Bogotá. Los aportes se encuentran organizados y preparados para ser transportados desde esta ciudad hacia los sectores que sufrieron mayores daños por el terremoto. En Pereira, Risaralda, también se han recibido las donaciones reunidas por capitalinos y las autoridades se alistan para distribuirlas entre la población afectada.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, los bogotanos han sumado esfuerzos aportando víveres, insumos médicos, elementos de aseo, productos para alojamiento y otros artículos de primera necesidad. La Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca y la Alcaldía agradecieron a los ciudadanos, colectivos y empresas que desde distintos barrios y zonas de la capital atendieron el llamado de ayuda. En publicaciones en la red social X, la Alcaldía ha reiterado su compromiso y resaltado el mensaje de que "la solidaridad no conoce distancias".

La recolección de ayudas humanitarias continúa siendo prioritaria. A quienes deseen sumarse, la Alcaldía de Bogotá recomienda llevar sus aportes a los tres puntos principales en la ciudad: la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la sede administrativa de la Cruz Roja Seccional Bogotá-Cundinamarca y el Palacio de los Deportes, cada uno habilitado para acopio y logística de entregas. Los tipos de ayuda requeridos incluyen alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, artículos para bebés y adultos, y materiales de limpieza, según las necesidades reportadas desde las zonas de emergencia.

Esta acción coordinada, que no ha cesado en Bogotá, es una muestra tangible de cómo la colaboración entre ciudadanías y entidades puede atender de manera concreta situaciones de desastre. Tanto la Alcaldía como la Cruz Roja reiteran la invitación para continuar respaldando a las personas damnificadas, recordando que aún hay necesidades por cubrir en las áreas más afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de donación habilitados para ayudas humanitarias en Bogotá?

Los principales puntos de acopio en Bogotá para donar ayudas humanitarias, según la Alcaldía Mayor de Bogotá, son la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 #22-61), la sede administrativa de la Cruz Roja Seccional Bogotá-Cundinamarca (carrera 24 #73-38) —que opera las 24 horas— y el Palacio de los Deportes (calle 63 #59A-06). Estos lugares reciben productos como alimentos no perecederos, artículos de aseo, insumos médicos y elementos para bebés y adultos.

¿Qué tipo de ayudas humanitarias se están recolectando para los afectados por el terremoto?

Según información de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca, los bienes recolectados incluyen alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, insumos médicos, productos para bebés y adultos (como pañales) y materiales de limpieza. Estas ayudas están destinadas a atender las principales necesidades de las comunidades afectadas por el reciente terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.