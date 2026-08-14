Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la solidaridad toma forma en acciones colectivas como la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que impulsa donaciones seguras para proteger la salud de las comunidades humanas y de los animales de compañía. Para asegurar que los apoyos se entreguen sin poner en riesgo la salud pública, los equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Secretaría Distrital de Salud realizan verificaciones constantes en los centros de acopio. Según la entidad, su labor consiste en garantizar que los insumos donados cumplan criterios sanitarios estrictos antes de ser distribuidos a los beneficiarios.

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La Secretaría Distrital de Salud enfatiza que, en el caso de alimentos, estos deben ser productos secos y empaquetados, asegurándose de que estén en su empaque original, sellados, sin rupturas ni evidencias de humedad o plagas. Solo se aceptan productos como arroz, pastas, harinas, granos (frijol, lenteja), frutos secos –como maní o almendras–, azúcar, sal, panela, aceite, leche en polvo y chocolate, preferiblemente por kilos. Además, la etiqueta debe mostrar claramente el lote y la fecha de vencimiento vigente. Productos cocinados, perecederos, a granel, preparados o envasados en vidrio quedan excluidos de la lista de aceptados.

Respecto al agua, la recomendación es que sea envasada, con su registro sanitario vigente, y sellos de seguridad intactos. El personal inspector verifica la fuente de abastecimiento, así como limpieza y desinfección de tanques y vehículos dedicados exclusivamente al transporte de agua potable. No está permitida la distribución de agua cuya procedencia no pueda ser confirmada.

La atención a animales también recibe pautas claras. Para perros y gatos, los alimentos deben ser concentrados secos o húmedos en empaques sellados, con registro del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y etiquetado adecuado según la especie y su etapa de vida. No se aceptan medicamentos de uso humano para animales, ya que sustancias habituales como acetaminofén o ibuprofeno son altamente tóxicas para ellos. Los medicamentos veterinarios deben tener registro ICA vigente. Además, elementos como guacales, collares, traíllas, mantas, bozales, platos resistentes, cobijas, desinfectantes como amonio cuaternario y cloro, forman parte de la lista de aportes útiles para las labores de rescate y atención en refugios temporales.

Finalmente, los equipos de la Secretaría se encargan de que todos los productos sean almacenados sobre estibas, aislados del suelo y la humedad, protegiendo los insumos ante vectores y asegurando su calidad hasta llegar a las zonas de atención. Este trabajo articulado entre autoridades y ciudadanía fortalece la respuesta solidaria y responsable frente a la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para donar alimentos y agua en Bogotá según la Secretaría Distrital de Salud?

La Secretaría Distrital de Salud aconseja donar solo alimentos secos y empaquetados, sin rupturas ni humedad, y con fecha de vencimiento vigente, evitando productos preparados, a granel o envasados en vidrio. El agua debe estar en envases sellados y contar con registro sanitario. Todo insumo es revisado por los equipos de Inspección, Vigilancia y Control.

¿Qué insumos veterinarios se pueden entregar para animales afectados en emergencias en Bogotá?

Pueden donarse concentrados para perros y gatos en empaques sellados y con registro ICA, así como guacales, platos resistentes, bozales, mantas, desinfectantes y medicamentos veterinarios con registro vigente. No se admiten fármacos de uso humano, dado su riesgo para los animales de compañía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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