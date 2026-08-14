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El 10 de agosto, un fuerte sismo sacudió varias regiones de Colombia, dejando a comunidades enteras en situación de vulnerabilidad y aumentando la urgencia de acciones estatales para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados. Frente a esta emergencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la activación de un plan integral para garantizar la identificación de las personas damnificadas, de acuerdo con información oficial difundida por la propia entidad.

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El objetivo principal de este plan es brindar acceso urgente a servicios de registro civil e identificación en las zonas más perjudicadas, como Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío. La estrategia prioriza especialmente a quienes perdieron sus documentos durante la emergencia, asegurando que ninguna barrera administrativa impida el ejercicio de este derecho esencial. El despliegue institucional incluye puntos móviles de identificación y unidades móviles que recorren localidades como Pereira, un esfuerzo destacado por el registrador nacional a través de las redes sociales de la entidad.

La Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV) gestionó la instalación de estaciones móviles con tecnología satelital en municipios específicos del Valle del Cauca, como Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila. Además, jornadas especiales se llevan a cabo en Cali, particularmente en albergues establecidos por las autoridades locales para atender a los desplazados. En Risaralda se ubicó una unidad móvil frente al hospital San Jorge de Pereira. Por su parte, en el Chocó, las jornadas de identificación en Quibdó se extienden a municipios como Alto Baudó e Istmina, garantizando una cobertura regional amplia. En Caldas y Quindío, todos los trámites son gratuitos para víctimas del desastre, bajo la modalidad de exoneración por condición de víctima de catástrofe.

Para el registro de defunciones, la Registraduría adoptó medidas excepcionales en los departamentos bajo emergencia: los fallecimientos ocurridos entre el 7 y el 21 de agosto de 2026 podrán ser inscritos sin el usual límite de dos días ni la necesidad de presentar orden del inspector de Policía. Esta normativa transitoria busca aliviar la carga para las familias en duelo y asegurar que la inscripción del estado civil se efectúe rápidamente.

Recuperar los documentos de identidad es fundamental para que las personas puedan avanzar en la recuperación tras el desastre y acceder a otros servicios estatales. Por eso, la Registraduría invita a los ciudadanos afectados a acercarse a los puntos mencionados y gestionar sus trámites de forma gratuita, subrayando que este paso abrirá la puerta al acceso a los programas de ayuda y reconstrucción nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó la Registraduría Nacional para ayudar a los damnificados por el sismo del 10 de agosto de 2026?

La Registraduría Nacional del Estado Civil implementó unidades y estaciones móviles de identificación en los departamentos más afectados y programó jornadas especiales de expedición de documentos en albergues y hospitales. Además, exoneró del pago de todos los trámites de registro civil e identificación a las víctimas del desastre y simplificó el proceso para registrar defunciones durante la emergencia, según la información oficial de la misma entidad.

¿Dónde están ubicados los puntos móviles de identificación tras el terremoto en Colombia?

Los puntos móviles funcionan en departamentos como Valle del Cauca (Sevilla, Roldanillo, El Cairo, El Águila y Cali), Risaralda (frente al Hospital San Jorge de Pereira), y Chocó (Quibdó, con extensión hacia municipios adicionales como Alto Baudó e Istmina). Todos estos lugares han sido priorizados por la Registraduría Nacional para facilitar el acceso inmediato a los servicios de identificación y registro después del sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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