Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) y el Fondo Nacional del Ganado (FNG) participan activamente en la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’, con una significativa donación destinada a apoyar a las familias afectadas por el reciente terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con la información publicada por El Diario, la donación consiste en 20 toneladas de leche y 5.500 kits de carne, enfocados en brindar asistencia alimentaria en aquellos departamentos que resultaron más golpeados por el sismo: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

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La entrega de estos alimentos será posible gracias a la articulación entre los comités regionales de ganaderos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y las autoridades locales. La meta es responder a los problemas de abastecimiento y movilidad sufridos en las zonas afectadas, asegurando que los productos lleguen realmente a quienes más los necesitan.

Octavio Vargas Daza, director de Fomento al Consumo del Fondo Nacional del Ganado, explicó que esta acción busca involucrar al gremio ganadero en la atención humanitaria ante la emergencia, basándose en la experiencia adquirida durante la pandemia. Según Vargas Daza, “los ganaderos hemos estado presentes en los momentos más difíciles del país, como ocurrió durante la pandemia, cuando llegamos directamente a los hogares a entregar leche. Ahora llevaremos 20 toneladas de leche y 5.500 kits de carne a las familias de los departamentos más afectados, a través de una alianza con nuestros comités regionales”.

El proceso logístico incluye la coordinación con autoridades locales y el seguimiento de los protocolos de la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’. Los comités regionales tendrán un papel clave en identificar los puntos de entrega y en acompañar la distribución, considerando las carencias detectadas y las particularidades de cada zona. FEDEGÁN informó que mantendrá al tanto al sector sobre el avance de la operación en los días siguientes.

En términos concretos, las 20 toneladas de leche equivalen a aproximadamente 20.000 litros, lo que representa unos 80.000 vasos de 250 mililitros, mientras los 5.500 kits de carne complementan la asistencia al ofrecer una fuente esencial de proteína. La campaña, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda y el movimiento Tigresas de la Patria, cuenta con la colaboración de sectores financieros, empresariales y agropecuarios, y se desarrollará hasta el 15 de septiembre, priorizando siempre las zonas más necesitadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la donación de FEDEGÁN y el Fondo Nacional del Ganado para las familias afectadas por el terremoto?

La donación anunciada incluye 20 toneladas de leche, equivalentes a unos 20.000 litros, y 5.500 kits de carne que serán entregados en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. FEDEGÁN y el Fondo Nacional del Ganado coordinan la entrega con comités ganaderos regionales y autoridades, como respuesta humanitaria frente a las dificultades de abastecimiento surgidas tras el terremoto del 10 de agosto.

¿Qué es la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’ y cómo funciona la distribución de la ayuda?

‘Colombia Un Solo Corazón’ es una iniciativa impulsada por la primera dama Ana Lucía Pineda y el movimiento Tigresas de la Patria. Articula esfuerzos de entidades privadas y públicas para atender a las comunidades afectadas por el sismo, estableciendo puntos de acopio, canales de donación y protocolos de coordinación local, con vigencia hasta el 15 de septiembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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