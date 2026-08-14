Por: El Espectador

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Con la intención de asegurar el derecho fundamental a la identificación, la Registraduría Nacional puso en marcha un plan de acción enfocado en facilitar el acceso a los servicios de registro civil a quienes se vieron afectados por el reciente terremoto. De acuerdo con la institución, se implementaron servicios móviles de identificación en varias regiones del país, incluyendo Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío. El objetivo central de esta iniciativa es atender especialmente a quienes han perdido sus documentos de identidad o enfrentan situación de vulnerabilidad, permitiéndoles realizar los trámites necesarios para obtener nuevamente una identificación legal.

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La estrategia contempla el traslado de puntos de atención y la instalación de estaciones móviles en los lugares más afectados. Por ejemplo, según datos proporcionados, la Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad ubicó una unidad móvil frente al Hospital San Jorge de Pereira, en el departamento de Risaralda, con el fin de que quienes se encuentren cerca puedan adelantar sus trámites. En el Valle del Cauca, se han dispuesto cuatro estaciones móviles de servicio equipadas con antenas satelitales en los municipios de Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila, lo que busca garantizar la conectividad y rapidez en la atención.

En la ciudad de Cali, las jornadas de trámites de identificación se anunciaron para los días jueves 20 y viernes 21 de agosto, en albergues establecidos para damnificados. Así mismo, en el departamento de Chocó, se desarrollarán estas jornadas de atención en las mismas fechas. Los municipios de Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó también serán beneficiados con estas jornadas para facilitar el acceso a la documentación perdida a causa del desastre.

Por otro lado, la Registraduría Nacional informó que se están agilizando los trámites relacionados con la inscripción de defunciones ocurridas entre el 7 y el 21 de agosto en los departamentos mencionados anteriormente. Esta medida busca garantizar que las familias puedan realizar los procesos legales necesarios luego de la tragedia, minimizando tiempos y obstáculos administrativos.

La información sobre este plan de la Registraduría se fundamenta en datos y reportes publicados por El Espectador, un medio reconocido en el país, lo cual respalda la veracidad y relevancia del operativo de identificación desplegado durante la emergencia.

¿Qué servicios de identificación móviles está ofreciendo la Registraduría Nacional tras el terremoto?

La Registraduría Nacional desplegó servicios móviles de identificación en zonas como Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío. Estos incluyen la instalación de unidades y estaciones móviles, principalmente en áreas vulnerables y de difícil acceso, para atender a quienes perdieron sus documentos o necesitan registrarse civilmente tras el desastre.

¿En qué municipios afectados por el terremoto se están realizando jornadas especiales de identificación?

Las jornadas de identificación se están llevando a cabo en municipios de Valle del Cauca (Sevilla, Roldanillo, El Cairo, El Águila, y Cali), Risaralda (especialmente Pereira), así como en varias localidades del Chocó, como Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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