Un nuevo temblor fue registrado durante la madrugada de este viernes 14 de agosto en Antioquia, en medio de la actividad sísmica que se ha presentado en diferentes zonas del país durante los últimos días.

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(Vea también: “Me asustó”: nuevo temblor sacudió a Colombia en la noche de este jueves 13 de agosto)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor a la 1:15 a. m., con epicentro en Dabeiba y una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

De acuerdo con la entidad, el movimiento tuvo una magnitud de 2,9 y se produjo a poca profundidad, por lo que la percepción pudo variar dependiendo de la ubicación de las personas frente al punto donde ocurrió.

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¿Se sintió el sismo en Antioquia?

El SGC habilitó su plataforma ‘Sismo Sentido’ para que las personas que hayan percibido el movimiento puedan reportar cómo lo sintieron.

Estos registros ciudadanos permiten conocer en qué lugares fue percibido el sismo y con qué intensidad, información que complementa los datos obtenidos por la red de monitoreo sísmico.

Hasta el momento, el boletín suministrado por el SGC contiene las características del evento y no reporta en este registro personas afectadas ni daños materiales.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.