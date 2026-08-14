Habitantes del corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca, llegaron hasta Popayán para pedir una mayor intervención de la Fuerza Pública ante la situación de seguridad que, según líderes comunitarios, mantiene en zozobra a más de 600 familias.

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Los pobladores señalaron que la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, mantiene acciones armadas en diferentes sectores rurales. Entre las denuncias aparecen afectaciones a viviendas, desplazamiento de familias y reclutamiento de menores.

La situación llevó a representantes de la comunidad a trasladarse hasta el Cantón Militar General José Hilario López, en Popayán, donde solicitaron al Ejército fortalecer su presencia en la zona y brindar garantías para las familias que permanecen en el territorio.

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¿Qué está pasando en Ortega, Cajibío?

Los líderes comunitarios denunciaron una escalada de hechos violentos que estaría afectando tanto a las comunidades rurales como a las viviendas de la zona. Según sus testimonios, varias familias han tenido que abandonar sus hogares debido a la situación de seguridad.

La FM reportó además que el 11 de agosto un civil resultó herido durante uno de los hechos denunciados y posteriormente fue trasladado a Popayán para recibir atención médica.

Otro de los reclamos de los habitantes está relacionado con la situación de dos jóvenes de la vereda La Palma, cuyo paradero, según los líderes consultados por el medio, continúa sin conocerse.

🚨🪖 Ataques con drones y zozobra en Cajibío: Comunidades de Ortega claman por intervención militar en Popayánhttps://t.co/zpoFxzDGq6 pic.twitter.com/dJmrh6v98k — La FM (@lafm) August 14, 2026

¿Qué dijo el Ejército sobre la situación en Cajibío?

La Brigada 29 del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea, mantiene operaciones en el área para contener las acciones del grupo armado y proteger a las comunidades, según informó la institución.

El Ejército también señaló que los hechos constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y denunció el uso de viviendas y establecimientos educativos como posiciones desde las cuales se adelantarían acciones armadas.

Mientras continúan las operaciones, los habitantes de Ortega insisten en la necesidad de reforzar la presencia institucional y recuperar las condiciones de seguridad que permitan a las familias permanecer en sus comunidades.

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