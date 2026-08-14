Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante las últimas horas, Colombia ha experimentado una serie de movimientos sísmicos, especialmente en la zona occidental del país. De acuerdo con información confirmada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los sismos ocurrieron tanto en la noche del jueves 13 de agosto como en la madrugada del viernes 14, afectando principalmente a los departamentos de Chocó, Antioquia y Valle del Cauca.

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La actividad sísmica comenzó en la noche del jueves. El SGC informó que a las 9:26 p. m., se presentó un sismo en Sipí, Chocó. Este evento fue de magnitud 3,1, con profundidad superficial y el epicentro se ubicó a unos 35 kilómetros de esta población.

Ya en la madrugada del viernes, la serie de movimientos se hizo más intensa. A la 1:15 a. m., se detectó un temblor de magnitud 2,9, con una profundidad considerada superficial y el epicentro a 14 kilómetros de Uramita, Antioquia. Poco después, a las 3:44 a. m., otro evento se localizó a 10 kilómetros de Sipí, Chocó, con una magnitud de 3,1 y también con profundidad superficial. Esta situación mantuvo en alerta a las autoridades y habitantes de la región.

La dinámica sísmica continuó con un temblor a las 5:01 a. m., de magnitud 3,2 y profundidad de 89 kilómetros, con epicentro a 18 kilómetros de San José del Palmar, Chocó. Minutos más tarde, a las 5:45 a. m., el SGC registró otro movimiento, esta vez con magnitud 3,0 y profundidad de 58 kilómetros. El epicentro de este último fue a 39 kilómetros de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.

Todos estos eventos fueron reportados oficialmente por el Servicio Geológico Colombiano, autoridad nacional encargada de registrar y monitorear la actividad sísmica. Es importante destacar que la información proporcionada por el SGC puede estar sujeta a cambios, ya que los boletines sísmicos pasan por etapas de revisión y actualización de los datos tras cada evento.

Así, la región occidental de Colombia se mantiene alerta ante cualquier cambio, mientras el SGC continúa con el análisis de los movimientos recientes y emite recomendaciones ante la posibilidad de nuevos eventos sísmicos.

¿Cuál fue el epicentro de los sismos que se registraron en Colombia entre el 13 y 14 de agosto?

Según los datos del Servicio Geológico Colombiano, los sismos más recientes se localizaron en varios puntos del occidente colombiano: Sipí y San José del Palmar, ambos en Chocó; Uramita, en Antioquia; y cerca de Buenaventura, en Valle del Cauca. La mayoría tuvieron epicentros a pocos kilómetros de estos municipios.

¿Qué significa que un sismo tenga "profundidad superficial" según el Servicio Geológico Colombiano?

La expresión "profundidad superficial" indica, según el Servicio Geológico Colombiano, que el sismo ocurrió cerca de la superficie terrestre, en comparación con aquellos cuyo epicentro está ubicado a mayor profundidad. Esta característica puede influir en la percepción del movimiento en la superficie y los posibles efectos en la región afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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