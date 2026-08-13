Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó en la noche del jueves un conjunto de decisiones orientadas a la recuperación de las zonas más golpeadas por el terremoto del 10 de agosto. Respaldado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), David Tamayo, y representantes del sector privado, el jefe de Estado enfatizó el rol determinante de la empresa privada en el proceso de reconstrucción. De acuerdo con el anuncio, se pondrán en marcha tres medidas principales para afrontar la emergencia nacional, todas acompañadas y fortalecidas desde el empresariado, especialmente el de la construcción.

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Según informaron El Espectador y fuentes oficiales en el encuentro, la primera acción será la implementación de un subsidio de arriendo dirigido a quienes perdieron su vivienda. Esta asistencia, que ya había sido anticipada, cuenta ahora con el respaldo explícito de los empresarios. Además, el ministro Beltrán adelantó que en las horas siguientes se oficializará mediante decreto el alivio en el pago de servicios públicos para las familias más afectadas. Por su parte, el sector empresarial aportará maquinaria pesada para colaborar en la remoción de escombros, elemento crucial para acelerar la rehabilitación de las áreas devastadas.

El más reciente balance del presidente De la Espriella revela la magnitud de la catástrofe: hasta este jueves se reportan 44.936 familias afectadas, 281 víctimas fatales y 3.971 heridos. En cuanto a infraestructura, se han registrado 65.841 viviendas dañadas, 2.136 centros educativos afectados, 236 centros de salud comprometidos, 12 puentes peatonales colapsados, 198 vías impactadas, 71 acueductos en riesgo y 5 aeropuertos con afectaciones. Además, la cifra de personas desaparecidas sigue en ascenso y se ubicó en 379, lo que refuerza la prioridad de las labores de búsqueda y rescate, como subrayó Tamayo, director de la Ungrd.

El mandatario destacó la integración de equipos de profesionales para realizar un diagnóstico detallado de los daños habitacionales, diferenciando entre viviendas que necesitan mejoramiento y las que requieren reconstrucción total. Este análisis es fundamental para adaptar la respuesta del Estado a las necesidades concretas de cada territorio y asegurar la concurrencia de programas de vivienda. Finalmente, De la Espriella reconoció que la magnitud de la tragedia exige unión entre el sector público y privado, e incluso el aporte de recursos y apoyo de otros países, con el objetivo de lograr la recuperación nacional.

¿Cuáles son las medidas anunciadas por el gobierno de De la Espriella tras el terremoto del 10 de agosto?

El gobierno dispuso un subsidio de arriendo para quienes perdieron su hogar, alivio en el pago de servicios públicos, y la colaboración del sector privado con maquinaria para remover escombros. Además, profesionales realizarán diagnósticos para determinar el tipo de intervención que necesita cada vivienda afectada.

¿Cuál es el balance de los daños ocasionados por el terremoto según las autoridades colombianas?

De acuerdo con el presidente y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, el evento dejó hasta el momento 44.936 familias afectadas, 281 fallecidos, 3.971 heridos, más de 65.000 viviendas dañadas, así como numerosas infraestructuras educativas, de salud y de transporte comprometidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.