Por: Noticiero 90 minutos

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El esperado concierto del cantante Ryan Castro, previsto para el 22 de agosto en el estadio Pascual Guerrero de Cali, fue pospuesto. Esta decisión fue comunicada oficialmente por el mismo artista, quien expresó a través de una misiva su solidaridad con las personas afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, tragedia que golpeó a varias regiones de Colombia. El evento, que hacía parte de la gira ‘Sendé: The Last Dance’, prometía una producción de gran formato y aspiraba reunir a miles de seguidores en la capital del Valle del Cauca, con diferentes localidades dentro del estadio.

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De acuerdo con la información publicada, la organización había tenido especial interés en los detalles técnicos y logísticos para ofrecer una experiencia memorable, aspectos que quedarán en pausa hasta nueva orden. Para explicar la determinación, Ryan Castro usó un comunicado público en el que dijo: "Ante los acontecimientos de las últimas horas en nuestro país y en solidaridad con todas las personas y familias afectadas, el concierto de Sendé The Last Dance programado para el próximo 22 de agosto en Cali será pospuesto". El mensaje del artista fue directo: "Hoy no es momento de celebración. Hoy es momento de estar unidos, de acompañar a quienes sufren y de levantar entre todos a nuestro país".

En ese contexto, y mientras Colombia enfrenta las consecuencias del movimiento telúrico, tanto el cantante como los organizadores dan prioridad a acompañar a los damnificados. Este anuncio de reprogramación también afecta a quienes ya habían comprado sus entradas, quienes deberán estar pendientes de los canales oficiales de AWOO Team, Breakfast Live y Tuboleta, por donde se divulgará la nueva fecha y los procesos a seguir. Por ahora, no se ha confirmado cuándo se realizará la esperada presentación en Cali, situación que se suma a otras cancelaciones o modificaciones de actividades donde se ha dado prioridad a la seguridad y el bienestar colectivo.

Finalmente, Ryan Castro reiteró su apoyo a las familias damnificadas y a la sociedad en general: "Hoy mi corazón está con las familias afectadas y con toda Colombia". Las autoridades y los organizadores siguen atentos a la evolución de la emergencia para definir la programación futura del espectáculo.

¿Qué pasará con las boletas adquiridas para el concierto de Ryan Castro en Cali?

Las personas que compraron boletas para el concierto de Ryan Castro deberán esperar a futuros comunicados en los canales oficiales de AWOO Team, Breakfast Live y Tuboleta. Hasta ahora, los organizadores no han anunciado una nueva fecha, pero han garantizado que cualquier actualización sobre la reprogramación se informará por medios oficiales.

¿Por qué se aplazó el concierto de Ryan Castro en Cali tras el terremoto?

La decisión de posponer el concierto fue motivada por la emergencia nacional desatada por el terremoto del 10 de agosto. Según el comunicado de Ryan Castro, la situación exige acompañamiento, solidaridad y la priorización de quienes han sido afectados, por encima de cualquier tipo de celebración o evento multitudinario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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