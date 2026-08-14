Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto dejó una escena de profundo dolor en Cali. Una de las víctimas fue Darío Patiño Rivera, de 78 años, quien murió tras quedar atrapado entre los escombros de una edificación que colapsó por el fenómeno. Su hijo, el periodista José Fernando Patiño, se mantuvo cerca de cada paso del operativo de rescate, aguardando la recuperación del cuerpo de su padre mientras los equipos de socorro trabajaban durante horas en medio del caos y la incertidumbre.

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Según informó 90 Minutos, la tragedia se agudizó por las condiciones críticas de las estructuras afectadas y el alto número de personas fallecidas. La noche del martes, tras una ardua labor de remoción de escombros y evaluación del área dañada, los rescatistas lograron finalmente extraer el cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera. Su hijo compartió un mensaje conmovedor en el que describió: “Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”.

A causa de los daños en la sede de Medicina Legal en Cali, la atención a las víctimas se trasladó a Palmira y Tuluá, de acuerdo con la información oficial suministrada por la Fiscalía General. Se habilitaron puntos para apoyar a los familiares en los procedimientos de identificación y entrega de cuerpos. Sin embargo, tal como narró José Fernando, el proceso enfrentó múltiples obstáculos. Entre la falta de información clara y los desplazamientos necesarios para obtener documentos —como los emitidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv)—, los tiempos de espera se vieron alargados, aumentando la angustia de los dolientes. A esto se sumaron requerimientos particulares de las funerarias, que condicionaban el despacho de la carroza a la existencia de documentos, profundizando el drama.

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En sus declaraciones, José Fernando Patiño relató lo difícil que fue el rescate, donde incluso le advirtieron sobre la posibilidad de no poder recuperar completo el cuerpo de su padre. Él respondió con determinación, asegurando que no aceptaría recibir los restos de su padre de esa manera. Finalmente, señaló que “mi papá estaba completo debajo de unas vigas”, y resaltó la magnitud del trabajo realizado por los rescatistas.

El testimonio deja entrever una cadena de dificultades administrativas y logísticas que agravan el impacto emocional de quienes atraviesan la tragedia de perder a un ser querido en situaciones tan devastadoras como la del sismo en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso para que José Fernando Patiño pudiera recuperar el cuerpo de su padre tras el sismo de Cali?

José Fernando Patiño enfrentó un proceso marcado por demora y confusión. Debió presenciar el rescate de su padre entre los escombros y luego enfrentó trámites, desplazamientos entre Palmira y Cali por documentos oficiales, y barreras impuestas por funerarias que exigían documentación previa, según relató a 90 Minutos y a la Fiscalía General. La articulación entre instituciones y la falta de canales claros agravaron la experiencia de duelo.

¿Qué barreras enfrentan las familias para retirar los cuerpos de víctimas tras el terremoto en Cali?

Las familias deben sortear problemas logísticos, como la reubicación de Medicina Legal a Palmira por daños en Cali, y carecen de información clara sobre procedimientos, según lo expresado por José Fernando Patiño y la Fiscalía General. Además, la exigencia de documentos de la Uariv y los requisitos de las funerarias complican aún más la entrega de los cuerpos, generando cuellos de botella y mayor angustia para los afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.