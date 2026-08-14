Por: Noticiero 90 minutos

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Este miércoles en Cali seguirán los trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto y energía, lo que podrá afectar de manera temporal la prestación de estos servicios, según confirmó la empresa Empresas Municipales de Cali (Emcali). Los trabajos están enfocados, especialmente, en sectores con daños asociados al reciente sismo, así como en otras zonas que requieren intervención urgente para restablecer y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes.

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Las autoridades recomiendan a los habitantes de los barrios señalados abastecerse anticipadamente con agua suficiente para las labores cotidianas, como la alimentación y el aseo, durante la ejecución de las labores técnicas. La advertencia se realiza en vista de las interrupciones que se esperan en el suministro de agua potable y energía eléctrica en los sectores intervenidos.

Entre los barrios que experimentarán cortes de agua, de acuerdo con Emcali, se encuentran Ciudad Capri (calle 10 Bis con carrera 72), zona afectada tras el movimiento telúrico; Los Cámbulos (carrera 44 # 9 - 31), donde se realiza la reparación de tubería en un edificio colapsado; Las Ceibas (carrera 8 con calle 62), con intervención en una tubería de gran diámetro; y Santa Mónica Residencial (calle 29 con avenida 6A). También se adelantarán trabajos en sectores como Marroquín II, Mariano Ramos, Aranjuez, Bosques del Limonar, Ciudad Jardín, Las Orquídeas, Nueva Tequendama y Puerto Mallarino, entre otros puntos estratégicos.

En cuanto al servicio de energía, Emcali informó que las reparaciones cubren circuitos como Mojica (Ciudadela del Río), Navarro (Manuela Beltrán), La Sirena (Alto del Edén) y La Reforma (Bella Suiza), donde se destacan acciones como el cambio de transformadores y revisiones especializadas para restituir la normalidad. Además, la empresa intervendrá en otros circuitos: Tequendama, Carrera Cuarta, Pichindé, El Cortijo, Los Cerros, Carrera 13, Aranjuez, Meléndez y Calle 56, llevando a cabo desde el cambio de transformadores hasta la reparación de fusibles, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad y el restablecimiento del servicio.

De acuerdo con Emcali, estas acciones constituyen parte de la respuesta oportuna frente a las afectaciones originadas por el terremoto del pasado lunes, 10 de agosto, y subrayan el compromiso de la empresa con la comunidad en medio de las emergencias técnicas que enfrenta la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán cortes de agua y energía este miércoles?

Según informó Emcali, entre los barrios con cortes de agua están Ciudad Capri, Los Cámbulos, Las Ceibas y Santa Mónica Residencial, además de sectores de Marroquín II, Mariano Ramos, Aranjuez, Bosques del Limonar, Ciudad Jardín, Las Orquídeas, Nueva Tequendama y Puerto Mallarino. Respecto a la energía, se intervendrán, entre otros, los circuitos de Ciudadela del Río, Manuela Beltrán, Alto del Edén y Bella Suiza.

¿Cuál es la razón de los cortes de agua y energía en Cali hoy?

De acuerdo con Emcali, los cortes se deben a trabajos de reparación y mantenimiento tras los daños generados por el movimiento telúrico ocurrido el pasado lunes, 10 de agosto. Las labores buscan restablecer el servicio y garantizar su adecuada prestación en las zonas más afectadas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.