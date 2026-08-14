Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grupo de estudiantes y docentes del Colegio Eucarístico de Ibagué vivió una situación de alta tensión en la vía Bogotá-Ibagué, específicamente en el sector de Chinauta. Mientras que el grupo viajaba en bus por dicho corredor vial, se presentó una emergencia inesperada: el automotor comenzó a incendiarse de manera repentina cuando descendía la carretera. Esta emergencia tomó por sorpresa tanto a los estudiantes como a los acompañantes adultos, quienes detectaron humo y llamas dentro del vehículo.

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Ante el inminente peligro, los pasajeros reaccionaron rápidamente y ejecutaron la evacuación del bus para salvaguardar sus vidas. Según la información conocida y citada en el reporte, hasta el cierre de los informes “no se reportan personas lesionadas” a causa del incendio. Esta afirmación entrega un parte de tranquilidad, dada la gravedad potencial de este tipo de incidentes en carreteras.

El motivo del recorrido por la vía a Chinauta fue una modificación de última hora en el plan del grupo. Originalmente, el destino era el departamento del Quindío. Sin embargo, se presentó un inconveniente en la movilidad a causa de las afectaciones en la carretera del sector de Cajamarca, lo que obligó a cambiar la ruta y dirigir el bus hacia Bogotá. Fue durante este trayecto alternativo que todo se complicó a raíz de una “emergencia mecánica” registrada en el automotor.

De acuerdo con la información reseñada, este desperfecto mecánico desencadenó el incendio en la unidad de transporte. El humo y las llamas llenaron rápidamente parte del interior, lo que dio lugar a escenas de angustia y tensión entre quienes estaban a bordo. El grupo conformado por estudiantes, personal docente y otros pasajeros tomó la decisión de bajar lo más rápido posible, evitando así quedar atrapados en el incendio.

Pese al susto generalizado y la dificultad del momento, la evacuación se logró sin que se reportaran heridos tanto entre los estudiantes como entre los demás ocupantes, como insisten las fuentes mencionadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cambió la ruta del bus de los estudiantes del Colegio Eucarístico de Ibagué?

El grupo tenía como destino inicial el departamento del Quindío, pero debido a problemas de movilidad por afectaciones en la vía en el sector de Cajamarca, se optó por modificar el recorrido y tomar rumbo hacia Bogotá.

¿Qué causó el incendio del bus en la vía Bogotá-Ibagué?

Según la información recopilada, el incendio fue provocado por una emergencia mecánica mientras el vehículo descendía por el sector de Chinauta. Este desperfecto generó humo y llamas que obligaron a los ocupantes a evacuar el bus.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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