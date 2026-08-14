Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Ana María Saavedra Caicedo es ahora la única sobreviviente de su familia, tras la tragedia que desató el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en Colombia, según información de El Diario. Junto a sus hermanas, Sofía e Isabella, de 23 años, compartió una vida de absoluta cercanía: estudiaron juntas mercadeo, hicieron su último semestre universitario en Francia y trabajaron en profesiones afines al regresar a Cali. La vida familiar, según recuerdan allegados, giraba en torno a la música y la pasión local por la salsa y el Deportivo Cali, símbolos de identidad profundamente arraigados en el hogar de las Saavedra Caicedo.

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Todo cambió el 10 de agosto, cuando un sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente colombiano. El edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua de Cali, colapsó en cuestión de segundos. Ana María logró refugiarse bajo una mesa de madera maciza, la cual resultó ser su salvación en medio de la tragedia. Sus gritos alertaron a vecinos y rescatistas, quienes la hallaron bajo los escombros. Aunque la joven sufrió una fractura de pelvis y fue sometida a cirugía, su pronóstico es positivo: permanece consciente, lúcida y con el acompañamiento psicológico necesario. De acuerdo con lo informado por su primo Carlos Augusto Saavedra, los médicos estiman que en dos o tres semanas podría volver a caminar.

Al tiempo que Ana María iniciaba su recuperación, afuera comenzaba la dolorosa búsqueda por su familia. Sus padres, Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, de 63 y 61 años respectivamente, fueron encontrados sin vida, abrazados en una habitación del apartamento. Entre los restos emergió también parte de la colección musical de Jairo, otro símbolo de la vida familiar perdida. Sofía, una de las trillizas, fue hallada sin vida atrapada en las escaleras del edificio. La esperanza se mantuvo unos días más por Isabella, hasta que su cuerpo fue localizado entre los escombros la noche del 13 de agosto, confirmando la devastadora realidad para la familia y la comunidad.

La tragedia de las trillizas Saavedra se enmarca en un desastre nacional que azotó a ciudades como Cali y Pereira, dejando un saldo oficial de 281 fallecidos, 379 desaparecidos y casi 4.000 heridos, de acuerdo con los reportes más recientes. En Cali, la búsqueda de sobrevivientes continúa y persisten restricciones en zonas de riesgo por colapso. Para Ana María, el reto ahora será reconstruir su vida tras perder a sus padres y sus dos hermanas; su historia se convierte en símbolo de fortaleza y del duelo silencioso detrás de las cifras.

¿Cómo sobrevivió Ana María Saavedra Caicedo al colapso del edificio en Cali?

Ana María se refugió bajo una mesa de madera maciza cuando el edificio colapsó a causa del terremoto. Este acto le salvó la vida, pues la estructura de la mesa la protegió de los escombros mientras los pisos y muros se desplomaban. Gracias a sus gritos, vecinos y rescatistas pudieron encontrarla y trasladarla a un centro asistencial, donde fue atendida por una fractura de pelvis.

¿Cuál es el estado actual de Ana María Saavedra Caicedo después de la tragedia?

Según declaraciones de su primo Carlos Augusto Saavedra y datos informados por El Diario, Ana María permanece consciente y lúcida, recuperándose de una cirugía por fractura de pelvis. Recibe acompañamiento psicológico y, según los médicos, podría volver a caminar en unas dos o tres semanas, pero enfrenta además el reto emocional de su nueva realidad sin sus padres y hermanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.