Por: Noticiero 90 minutos

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Ronaldo Pájaro, futbolista del Deportivo Cali, se vio afectado de manera directa por el reciente terremoto que sacudió a Colombia. El deportista sufrió una caída en su vivienda durante el sismo, lo que derivó en un accidente significativo. De acuerdo con la información divulgada, Pájaro experimentó un fuerte traumatismo en el lado derecho de su cuerpo, con lesiones especialmente severas en el codo y el tobillo. Posterior al incidente, el jugador fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, donde recibió atención médica de urgencia y se le realizaron estudios exhaustivos para valorar la gravedad de sus lesiones.

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Según el reporte emitido por el Departamento Médico del Deportivo Cali, los exámenes confirmaron que Ronaldo Pájaro presenta una luxofractura en el codo, así como una fisura en el maléolo medial del tobillo. La luxofractura consiste en la presencia simultánea de una dislocación y una fractura en la articulación, lo que, en el caso de Pájaro, genera inestabilidad y requiere una intervención quirúrgica inmediata. Por otro lado, la fisura en el maléolo medial, que corresponde a una de las prominencias óseas situadas a los lados del tobillo, será tratada de manera conservadora, sin cirugía por el momento.

El club Deportivo Cali comunicó el parte médico oficial el 11 de agosto, un día después del terremoto, indicando los detalles sobre las lesiones y los pasos a seguir para la recuperación del futbolista. En el comunicado se establece que el tiempo que Pájaro permanecerá fuera de las canchas aún no se ha determinado, ya que esto dependerá del curso de su evolución clínica y de los resultados posteriores a la intervención quirúrgica del codo. Por ahora, el jugador continúa bajo constante observación y cuidado del equipo médico del club, a la espera de nuevas evaluaciones sobre su progreso. La información precisa fue suministrada por el departamento médico del Deportivo Cali.

¿Qué tipo de lesiones sufrió Ronaldo Pájaro tras el terremoto en Colombia?

Ronaldo Pájaro presentó una luxofractura en el codo derecho, que requiere cirugía debido a la inestabilidad generada en la articulación, y una fisura en el maléolo medial del tobillo, que será tratada inicialmente de manera conservadora, según reportó el Departamento Médico del Deportivo Cali.

¿Cuánto tiempo estará Ronaldo Pájaro fuera de las canchas del Deportivo Cali?

El club Deportivo Cali no ha especificado un período de recuperación para Ronaldo Pájaro, ya que su retorno dependerá de la evolución y resultados tras la cirugía de codo y el seguimiento clínico de ambas lesiones, de acuerdo con el comunicado médico oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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