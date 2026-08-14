Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali enfrenta momentos críticos tras el fuerte terremoto que la sacudió el pasado 13 de agosto. Según el reporte oficial de la Alcaldía con corte a las 5:30 p. m., las cifras entregadas muestran la magnitud del desastre: se cuentan 104 personas fallecidas, 1.401 heridas, 115 desaparecidas y 88 rescatadas, además de la entrega de 70 cuerpos a sus familiares. Estos datos oficiales, publicados por la administración municipal, reflejan el profundo impacto humano que ha dejado la emergencia en la capital del Valle del Cauca.

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La respuesta a la crisis continúa concentrando esfuerzos en nueve puntos de búsqueda especializada, donde el trabajo se mantiene de manera ininterrumpida para dar con el paradero de las personas aún reportadas como desaparecidas. En las labores participan 1.800 personas de diferentes organismos de socorro. Hasta el momento, se han retirado 9.634 toneladas de escombros y, de acuerdo con la Alcaldía, se han hecho 250 evaluaciones de daños y necesidades, lo que da cuenta del nivel de afectación y la logística requerida para atender la situación.

En el aspecto estructural, el balance es alarmante: se reportan 46 edificaciones con colapso total, 35 con colapso parcial y 1.400 estructuras afectadas con daños significativos. Además, las autoridades han ordenado la evacuación de 373 edificios, como una medida preventiva ante los riesgos que implican sus condiciones tras el sismo. Las labores de atención y recuperación siguen activas en los sectores más golpeados, mientras continúan las inspecciones para identificar daños y necesidades puntuales entre la población damnificada.

En el ámbito de los servicios públicos, Empresas Municipales de Cali (Emcali) indicó que el suministro de energía se mantiene en el 99 % de la ciudad, aunque 2.670 usuarios aún permanecen sin el servicio por daños en la infraestructura. Para resolver estos inconvenientes, 13 cuadrillas trabajan activamente en las reparaciones. En el sistema de acueducto y alcantarillado, se registraron 26 daños; de estos, 13 ya han sido superados y 18 equipos están en campo para agilizar el restablecimiento total. Por otro lado, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) reportó la pérdida de 16 animales, así como 298 desaparecidos y 55 rescatados, lo que evidencia que las afectaciones también alcanzan al entorno animal.

¿Cuáles son los daños estructurales y cuántos edificios fueron evacuados tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con el balance oficial citado, el terremoto dejó 46 edificaciones con colapso total, 35 parcialmente colapsadas y alrededor de 1.400 estructuras con daños estructurales. Como medida de precaución, las autoridades ordenaron evacuación en 373 edificios, priorizando la seguridad de sus ocupantes ante el riesgo de nuevos derrumbes.

¿Qué afectaciones se presentaron en los servicios públicos de energía y acueducto en Cali después del terremoto?

Empresas Municipales de Cali (Emcali) reportó que el 99 % de la ciudad cuenta actualmente con energía, pero 2.670 usuarios siguen sin este servicio. Además, en el sistema de acueducto y alcantarillado se identificaron 26 daños, de los cuales la mitad ya fueron reparados. Se desplegaron cuadrillas especializadas para acelerar la recuperación de los servicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.