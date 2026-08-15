Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la noche del viernes 14 de agosto, la tranquilidad del barrio San Pedro, en El Espinal, se vio gravemente alterada tras un ataque a bala que dejó como saldo un hombre muerto y dos más heridos. El violento episodio se registró específicamente hacia las 9:17 de la noche, cuando individuos que se transportaban en motocicleta se acercaron al lugar donde se encontraban las víctimas y, sin mediar palabra, dispararon repetidamente contra ellas.

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Según datos proporcionados en la información preliminar recabada tras el ataque, los agresores usaron una pistola como arma, lo que evidencia una acción planificada. Las detonaciones sembraron el pánico entre los residentes del sector, quienes intentaron resguardarse y avisaron de inmediato a las autoridades. Uno de los afectados recibió un disparo en la cabeza, lo que ocasionó su muerte inmediata en el sitio, sin que los equipos de emergencia pudieran auxiliarlo.

Las otras dos víctimas, también alcanzadas por las balas, fueron trasladadas rápidamente hasta el Hospital San Rafael de El Espinal, donde permanecen bajo atención de los galenos. Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre su estado de salud, por lo que no hay certeza sobre el pronóstico de su recuperación.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los pormenores y causas de este hecho violento. Hasta ahora, no se han detallado las identidades de los responsables ni los móviles que dieron origen al ataque. Se espera que en las próximas horas, con el avance de las pesquisas, puedan conocerse más detalles sobre los autores materiales e intelectuales y sobre las circunstancias que llevaron a que estos tres hombres fueran atacados.

La comunidad del barrio San Pedro permanece en alerta y con incertidumbre, mientras las autoridades trabajan en reconstruir el relato de lo sucedido y en evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a registrarse en esa zona.

¿Qué se sabe del ataque con arma de fuego en el barrio San Pedro, en El Espinal?

El ataque ocurrió hacia las 9:17 de la noche del viernes 14 de agosto, cuando hombres en motocicleta dispararon contra tres personas en el barrio San Pedro, en El Espinal. Una de las víctimas murió en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que las otras dos fueron trasladadas al Hospital San Rafael. Las autoridades aún investigan los motivos y la identidad de los responsables.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos en el ataque en El Espinal?

Hasta el momento, según información disponible, el estado de salud de las dos personas heridas tras el ataque en el barrio San Pedro de El Espinal no ha sido revelado oficialmente. Los heridos permanecen bajo atención médica en el Hospital San Rafael, sin que se conozca la gravedad de sus lesiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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