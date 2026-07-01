Por: Caracol TV

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El rescate con vida de Moisés, el niño de 11 años atrapado durante varias horas bajo los escombros en La Guaira, fue uno de los hechos que a los socorristas los llenaron de motivación para continuar con la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela tras los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que azotaron al país vecino. Julio Bojacá, miembro del Equipo de Búsqueda y Rescate USAR Col-1 habló con Noticias Caracol sobre lo que significó para él y su equipo sacar con vida al menor.

“El objetivo y lo primero que nosotros tenemos como por prioridad, valga la redundancia, es lograr hacer un orificio que nos permita pasar una sonda o una de las cámaras nuestras para poder tener un contacto un poco más cercano a la víctima. Esto con el fin de poder hacer una valoración inicial. Lo logramos, logramos despejar el terreno, hacer un orificio de inspección, logramos pasar la sonda, el fibroscopio nuestro. Una vez hacemos contacto con él, yo le pregunto si estaba viendo la luz. Dijo que ya veía luz, ya veía luz. Él estaba completamente a oscuras”, narró Bojacá.

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Agregó el rescatista que él le pidió a Moisés que tomara dicha luz y la jalara: “Así lo hizo. Él todo el tiempo estuvo apoyándonos. Ya le habíamos preguntado si se encontraba atrapado, si se podía desplazar o no. Nos decía que sí. Él cogió el fibroscopio y le pedimos que mostrara la cara con la cámara. Ahí, nuestro equipo médico descartó cualquier tipo de lesión grave que tuviera”.

En medio del rescate del menor, dijo Bojacá, el equipo le hacía preguntas para evitar que se durmiera: “Sabíamos que llevaba varias horas ahí y durante este tiempo él nos contó que él estaba junto al armario cuando empezó el movimiento, él saltó al otro lado de la cama porque él sintió que el armario se le vino encima. Pasó al otro lado de la cama y es ahí donde él vio que su mamá venía hacia él y toda la pared del techo, nos dijo así, cayó sobre ellos. Él cayó en el piso y entre el armario y la cama sostuvieron la placa y ese espacio vital es donde él quedó”.

Finalmente, Moisés también les contó a los socorristas que vio cómo a su mamá le cayó el techo encima y que pasadas las horas de él estar atrapado no volvió a escuchar la voz de su hermana, quien también se encontraba en la casa.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.