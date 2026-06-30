Los terremotos ocurren sin previo aviso y, cuando suceden, las primeras horas suelen ser determinantes para la supervivencia. Por esa razón, organizaciones especializadas en atención de emergencias insisten en que cada hogar cuente con una mochila de emergencia lista para usar. La Cruz Roja Americana y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coinciden en que una buena preparación puede hacer la diferencia mientras llegan los organismos de socorro.

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Los expertos recomiendan que el kit esté pensado para cubrir las necesidades básicas de cada integrante de la familia durante, al menos, las primeras 72 horas posteriores a un terremoto. La prioridad debe ser contar con agua potable, alimentos y elementos que permitan mantenerse a salvo hasta que la situación empiece a normalizarse.

Qué debe llevar un botiquín de emergencia para un terremoto

Uno de los elementos más importantes es el agua potable. La Cruz Roja y la FEMA aconsejan almacenar un galón (3,78 litros) por persona al día. Para una evacuación rápida, la recomendación es contar con reservas para tres días, mientras que, si se permanece en casa, lo ideal es disponer de provisiones para dos semanas.

En materia de alimentación, el kit debe incluir:

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Productos no perecederos y fáciles de consumir, como atún enlatado, vegetales en conserva, barras energéticas y frutos secos. Los especialistas también aconsejan evitar alimentos que aumenten la sensación de sed, ya que el acceso al agua podría verse limitado tras la emergencia.

Silbato de emergencia para facilitar la ubicación de personas atrapadas.

para facilitar la ubicación de personas atrapadas. Radio de manivela o con baterías para mantenerse informado si fallan las redes de telefonía e internet.

o con baterías para mantenerse informado si fallan las redes de telefonía e internet. Una linterna LED con pilas de repuesto. Los expertos advierten que no se deben usar velas después de un sismo debido al riesgo de fugas de gas.

En cuanto a la salud, el botiquín debe incluir gasas estériles, alcohol desinfectante, vendas, tijeras y los medicamentos formulados que necesite cada integrante de la familia para al menos siete días. También recomiendan incorporar mascarillas N95, ya que ayudan a filtrar el polvo y las partículas que suelen quedar suspendidas en el aire tras el colapso de edificaciones.

La Cruz Roja y la FEMA aconsejan inspeccionar el kit dos veces al año para reemplazar alimentos y agua próximos a vencer, comprobar que las linternas, radios y baterías funcionen correctamente y actualizar los medicamentos o la ropa de acuerdo con las necesidades de la familia y la temporada del año.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.