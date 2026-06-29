La situación sigue siendo muy preocupante en Venezuela, pues luego de los terremotos que ocurrieron el pasado miércoles en Caracas y La Guaira, se han venido presentando más temblores que sin duda ponen en alerta a la población de ese país.

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De hecho, en este momento hay muchos medios de comunicación cubriendo esta complicada situación, ya que los números de personas fallecidas y desaparecidas sigue en aumento, mientras las labores de búsqueda y recuperación avanzan.

Este domingo, por ejemplo, se presentó un nuevo temblor que sin duda causó mucho temor y quedó en evidencia en vivo con Luis Carlos Vélez, quien está cubriendo esta situación y le tocó vivirlo en carne propia.

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Justo cuando estaba en un paso en cámara, el periodista se quedó mirando al vacío y dijo: “Está temblando. Está temblando. Miren allá cómo se mueven las luces. Tranquilo. Tranquilo. Está temblando. ¿Me oyen en Miami, cierto?”.

Este fue el angustiante momento:

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Lo que destacaron del profesional fue la tranquilidad con la que asumió la situación, ya que igual les compartió esa misma emoción a las personas que estaban a su lado en medio de este alarmante momento.

Cabe destacar que este fue un temblor de 4.6 en la escala de Richter, según reportó la USGS de Estados Unidos, por lo que igual se sintió con mucha intensidad y por eso causó tanta alerta.

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Cuántos fallecidos van por el terremoto en Venezuela

Esta situación es cada vez más delicada, puesto que hasta el momento ya van más de 1.719 personas fallecidas y más de 5.000 heridas. Además, el total de damnificados aumentó a más de 15.000, según reportaron las autoridades en las últimas horas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.