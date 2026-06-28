Venezuela enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente tras el doble terremoto de gran magnitud que sacudió la zona central de la costa el pasado miércoles, 24 de junio, alrededor de las 6:00 de la tarde. El epicentro de la destrucción se concentra en el balneario y estado de La Guaira, una región vecina a la capital, Caracas, que hoy se asemeja a una zona de guerra con decenas de edificaciones colapsadas como castillos de naipes.

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El balance oficial más reciente, entregado de viva voz este domingo, 28 de junio, por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirma que la cifra de víctimas fatales sigue en ascenso a medida que pasan las horas y se desvanece la esperanza de hallar sobrevivientes bajo las ruinas. En paralelo, la tensión social aumenta en las calles debido a las protestas de la población civil por la lentitud y escasez de la ayuda gubernamental.

El reporte consolidado por las autoridades legislativas y los organismos multilaterales evidencia la magnitud del impacto del doble sismo en la infraestructura y la población civil:

Indicador de la Emergencia Datos Registrados (Corte al Mediodía) Detalle del Impacto Institucional Personas Fallecidas 1.450 víctimas Incremento de 20 decesos en comparación con el reporte del sábado. Personas Heridas 3.150 ciudadanos Atendidos en diferentes centros hospitalarios del país. Desaparecidos (ONU) Más de 50.000 personas Proyección de Naciones Unidas; el Gobierno ha evitado dar datos oficiales. Población Damnificada 12.721 personas Ciudadanos que perdieron su hogar y reciben atención de refugio. Edificios Colapsados Totalmente 189 estructuras Edificaciones totalmente destruidas y convertidas en escombros. Edificios Colapsados Parcialmente 585 estructuras Inmuebles con fallas estructurales graves detectadas. Total Edificios Afectados 774 edificaciones Sumatoria del impacto en la infraestructura urbana habitacional.

A pesar de que ya se superaron las 90 horas críticas desde que ocurrió el doble movimiento telúrico, las brigadas de socorro han logrado milagros entre los escombros. Hasta el momento, se ha confirmado el rescate con vida de 33 sobrevivientes atrapados en las estructuras colapsadas de la costa central.

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“Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida”, manifestó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al supervisar la logística.

La respuesta comunitaria internacional ha sido masiva para intentar mitigar la crisis:

Un total de 24 países han enviado asistencia humanitaria al territorio venezolano.

Cerca de 2.700 rescatistas extranjeros se han integrado a las operaciones de búsqueda.

Se han recibido 521 toneladas de asistencia e insumos médicos en las zonas afectadas.

Un componente de 86 unidades caninas extranjeras especializadas trabaja en la remoción de escombros.

Aeronaves y helicópteros estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan y apoyan las tareas logísticas en el corredor de La Guaira.

El panorama macroeconómico que le espera al país es devastador. Estimaciones preliminares de la ONU apuntan a que el desastre podría dejar a mediano plazo un total cercano a los siete millones de damnificados indirectos y pérdidas materiales que rondan los 6.700 millones de dólares, una cifra catastrófica equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.